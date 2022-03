Stralsund

Für Kay Steinke (38) ist die aktuelle Situation etwas ungewohnt: „Dass wir alle gemeinsam wieder in der Redaktion und nicht von zu Hause aus arbeiten, hat es wegen Corona monatelang nicht gegeben. Der direkte Gedankenaustausch im Team hat allen gefehlt.“ Seit 2019 Leiter der Lokalredaktion, hat der Rüganer, der in Stralsund zur Schule gegangen ist, bisher mit seinen Mitarbeitern vor allem über Telefon und PC kommunizieren müssen.

Bevor der studierte Kulturjournalist die Funktion in Stralsund übernommen hat, verdiente er sich seine Sporen in der Rostocker Online-Redaktion und beim RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in Hannover. „Eine gute Schule, mit der ich mich für die ständig wachsenden Anforderungen im Journalismus fit gemacht habe, denn das Berufsbild des Journalisten hat sich enorm gewandelt“, betont Kay Steinke. Heute gehöre es einfach dazu, im Internet und in den sozialen Medien präsent zu sein. Freude bereitet ihm, der „gerne experimentiert“, zum Beispiel die Arbeit mit dem Format OZ Live. „Dabei mit dem Mikrofon vor der Kamera zu stehen und zu berichten, verleiht der redaktionellen Arbeit noch mehr Authentizität“, ist seine Erfahrung.

Freude an der Arbeit mit OZ live

Kay Steinke Quelle: Dietmar Lilienthal

Das Mikro hielt Steinke kürzlich auch Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow unter die Nase, um ihn gute Kunde verbreiten zu lassen. Nach der Genting-Pleite erwarb die Hansestadt nämlich das Werftareal, um dort maritime Wirtschaft anzusiedeln. Live auf Sendung ging die Redaktion auch mit Dr. Ingo Klempin, Chefarzt für Klinische Hygiene und Infektiologie an der Helios Klinik, und Jörg Heusler, Leiter des Gesundheitsamtes des Landkreises Vorpommern-Rügen, in Sachen Corona. Über Mangel an Themen, ob mit Mikro und Kamera oder mit dem Kugelschreiber eingefangen, können sich die Stralsunder Redakteure nicht beklagen. Allein die Entwicklung des Ortsteils Andershof durch weitere Gewerbeansiedlung und Wohnungsbau oder die Planungen für das Hafenareal zwischen Ozeaneum und Rügendamm garantieren auch künftig eine interessante Berichterstattung.

Ines Sommer kennt jede Stralsunder Gemeinde aus dem Effeff

Ines Sommer Quelle: Dietmar Lilienthal

Für eine solche steht auch Ines Sommer mit ihren Reporten aus der Bürgerschaft, von Baustellen, aus dem Klinikum. Aber auch im Landkreis ist sie seit über 30 Jahren unterwegs, kennt jede Gemeinde aus dem Effeff. 1985 als Volontärin zur Stralsunder OZ gekommen und dort vom damaligen Leiter Dr. Dieter Lander unter die Fittiche genommen, ist sie heute die Dienstälteste in der Redaktion am Apollonienmarkt 16.

„Ich gehe nie ohne eine Idee in die Redaktion“, sagt die 55-Jährige. Zu dem, was sie an besonderen Anregungen einbrachte, gehört auch die Wahl der Sportler des Jahres: „Das ist mein Baby. Im Jahr 1993 habe ich den Vorschlag gemacht, und im selben Jahr gab es die erste Abstimmung.“ Was gehört zu ihren Wünschen? „Ich möchte noch viele Geschichten erzählen. Gerne würde ich eine Reportage über einen Flug schreiben oder auch mal wieder die Kripo bei einem knallharten Fall begleiten.“

Kai Lachmann testet selbst gern neue Sachen aus

Kai Lachmann Quelle: Dietmar Lilienthal

Kai Lachmann (41), geboren in Lüchow-Dannenberg (Niedersachsen), begann 2009 sein Volontariat bei der OZ. Der Kulturwissenschaftler hatte sich bereits während der Studienzeit journalistisch betätigt. „Ich habe unter anderem an der Studentenzeitung in Frankfurt/Oder, einer Lüchow-Dannenberger Lokalzeitung und bei Radio Fritz in Potsdam mitgearbeitet. Das sind Erfahrungen, die mir bis heute zugutekommen. Ich kann mich schnell in etwas einarbeiten“, betont er. Flexibilität, die ihm auch am Strelasund half, umgehend Fuß zu fassen.

Besonders gern schreibt er Reportagen, Porträts und probiert gerne selbst Sachen aus. Mit seiner Frau, Redakteurin der OZ in Greifswald, lebte er einen Monat lang auf Hartz-IV-Niveau oder verzichtete einen Monat lang auf Plastik. Fazit: „Das war schwerer, als man es sich vorstellt.“

Enge Beziehung zu vielen Menschen im Kreis: Wenke Büssow-Krämer

Wenke Büssow-Krämer Quelle: Dietmar Lilienthal

Wenke Büssow-Krämer stieg 2011 als freie Mitarbeiterin bei der OZ ein, kümmerte sich auch viele Jahre um den Lokalsport. Seit August 2021 ist sie als Vollzeit-Redakteurin im Einsatz. In Stralsund geboren, kennt die 45-Jährige ihre Heimatstadt. Dennoch ist sie auch gerne im Landkreis unterwegs: „Die Menschen auf den Dörfern und in den kleinen Städten sind sehr aufgeschlossen. Zu einigen habe ich inzwischen eine enge Beziehung“, freut sie sich.

Beispiel Altenpleen. Als die dortige Schule in Betrieb genommen wurde, begrüßte man dort die OZ-Redakteurin, die bereits über die Grundsteinlegung dabei war, mit Freude: „Da bist du ja wieder!“ Ähnliches passierte ihr beim Karneval in Richtenberg: „Hallo Wenke, schön dich zu sehen!“ Reaktionen, die dafür sprechen, dass die OSTSEE-ZEITUNG einfach dazugehört.

Von Österreich an den Sund: Barbara Waretzi

Barbara Waretzi Quelle: Dietmar Lilienthal

Exotin im Stralsunder Team ist Barbara Waretzi. Die 23-Jährige aus der Nähe von Linz in Oberösterreich tauschte 2021 die Berge ihrer Heimat gegen die Ostseeküste ein. „Ich wollt’ schon immer ans Meer“, stellte sie sich den Lesern in der täglichen OZ-Kolumne vor.

Die junge Reporterin ist packenden Themen auf der Spur: „Mir geht es vor allem darum, die Geschichte hinter den Geschichten zu finden.“ Das gelang ihr besonders überzeugend mit ihren Berichten über Zwangsprostitution in Stralsund. Eine Demonstration im Oktober 2021 gegen diesen sexuellen Missbrauch von Menschen sensibilisierte sie für dieses Thema. „Auch wenn es manchmal schwer ist, muss man als Journalist mutig sein!“, ist ihr Credo.

Von Werner Geske