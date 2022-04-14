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Thema Specials OZ für Ukrainer

Проектом «OZ для українців» OSTSEE-ZEITUNG хоче полегшити старт у Ростоку для всіх українських гостей.

Mit dem Projekt „OZ für Ukrainer“ möchte die OSTSEE-ZEITUNG allen ukrainischen Flüchtlingen den Start in Rostock erleichtern.

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Новітні статті

OZ für Ukrainer

ОZ для українців - KTЦ - у самому серці Ростока

У KTЦ – Кропелінському торговому центрі «Kröpeliner Tor Center» – розташовані всілякі магазини. У безпосередній близькості також знаходиться історична родзинка міста.

16:29 Uhr

Service - Anzeige aufgeben

Anzeigen in der OZ zu platzieren ist einfach: Sie können Anzeigen telefonisch, online oder vor Ort aufgeben. Alles, was Sie zum Thema Anzeigen wissen müssen, haben wir hier für Sie zusammengefasst!

OZ für Ukrainer

ОZ для українців - Українські розмови: Це Німецько-Український центр міста Росток

Сьогодні ми в гостях у Німецько-Українському центрі в Ростоку. Що тут очікує відвідувачів?

15:27 Uhr
OZ für Ukrainer

ОZ для українців - Ласкаво просимо до Доберанської площі

Ласкаво просимо до Доберанської площі у Ростоку! Сьогодні ми представимо Вам Доберанську площу – одне з найцентральніших місць Ганзейського міста.

14:05 Uhr
OZ für Ukrainer

ОZ для українців - Ласкаво просимо до Ростока!

Росток, як найбільше місто Мекленбург-Перехідної Померанії, переконує гарною погодою та багатою історією!

11:59 Uhr
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OZ für Ukrainer

Ласкаво просимо! - ОZ для українців

Газета Ostsee-Zeitung разом з українсько-німецьким центром розпочинає україномовний проект для людей, які змушені були покинути батьківщину через війну і зараз живуть у Ростоку.

11:58 Uhr

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Videos aus Rostock und der Region finden Sie im OZ-Video-Center. Darüber hinaus gibt es hier aktuelle Videos zu Nachrichten aus Deutschland und der Welt.

OZ für Ukrainer

ОZ для українців - Посміхніться, вас вітає Росток

Німецький колорит та незабутня атмосфера. Чекайте на майбутні свята з усмішкою на обличчі, в самісінькому центрі міста Росток. Та дізнайтесь, як тут справляють Великдень. Смачна їжа, напої, атракціони та багато вражень — ось так можно охарактеризувати зараз площу — Neuer Markt. Росток підготував чимало подій для нас, українців. Я в свою чергу, із задоволенням про них вам розповім.

14.04.2022
OZ für Ukrainer

ОZ для українців - Пляж у Ростоці, або де можна спробувати Fish&Chips?

Міста для туристів є усюди. У Ростоці за цей пункт відповідає піщана набережна. Незабутні почуття ми отримуємо під час прогулянки повз Балтійського моря. Що ж там можна побачити та скуштувати? На це питання можна з легкістю відповісти, як тільки-но ви потрапите у це місце. Разом з українською сім’єю, ми дослідили Варнемюнде, а зараз ваша черга відправлятися на пошуки цікавостей Ростока.

14.04.2022
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