OZ für Ukrainer

Німецький колорит та незабутня атмосфера. Чекайте на майбутні свята з усмішкою на обличчі, в самісінькому центрі міста Росток. Та дізнайтесь, як тут справляють Великдень. Смачна їжа, напої, атракціони та багато вражень — ось так можно охарактеризувати зараз площу — Neuer Markt. Росток підготував чимало подій для нас, українців. Я в свою чергу, із задоволенням про них вам розповім.
Міста для туристів є усюди. У Ростоці за цей пункт відповідає піщана набережна. Незабутні почуття ми отримуємо під час прогулянки повз Балтійського моря. Що ж там можна побачити та скуштувати? На це питання можна з легкістю відповісти, як тільки-но ви потрапите у це місце. Разом з українською сім’єю, ми дослідили Варнемюнде, а зараз ваша черга відправлятися на пошуки цікавостей Ростока.