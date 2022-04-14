OZ für Ukrainer

Міста для туристів є усюди. У Ростоці за цей пункт відповідає піщана набережна. Незабутні почуття ми отримуємо під час прогулянки повз Балтійського моря. Що ж там можна побачити та скуштувати? На це питання можна з легкістю відповісти, як тільки-но ви потрапите у це місце. Разом з українською сім’єю, ми дослідили Варнемюнде, а зараз ваша черга відправлятися на пошуки цікавостей Ростока.