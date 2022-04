Willkommen im Deutsch-Ukrainischen Zentrum der Stadt Rostock! Wir setzen unser Projekt fort, initiiert von der Ostsee-Zeitung und der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft unserer Stadt. Heute erzählen wir Ihnen ein wenig über dieses Zentrum und seine Hauptmitarbeiter. Die Leiterin des Zentrums, Frau Tetiana Sushko, wird über das Deutsch-Ukrainische Zentrum in Rostock sprechen, wann und zu welchem Zweck es gegründet wurde.

Tetiana Sushko: Es ist mir eine große Freude, allen unseren Landsleuten von unserem Zentrum zu erzählen. Es wurde vor drei Jahren gegründet. Wir haben uns zum ersten Mal im Internet getroffen, es war so ein wunderbares Treffen, wir haben an unsere Kinder und Enkel gedacht und wollten ihnen die ukrainische Sprache sowie unsere Traditionen beibringen, Bücher lesen, interessante Geschichten erzählen und allen, die in unserer Stadt und Umgebung leben, die ukrainische Kultur vorstellen, zum gemeinsamen Singen, Tanzen und Kochen wie bisher beim Projekt „Kulinarische Diplomatie“ einladen. Es war wirklich toll!

OZ: Sagen Sie mal, wie hat sich die Arbeit Ihres Zentrums durch den Krieg verändert?

Tetiana Sushko: Es hat sich dramatisch verändert. Es war ein Albtraumtag in unserem Leben! Vom ersten Tag an, genau am Abend, begannen wir, unsere Flüchtlinge von der polnisch-ukrainischen Grenze zu holen, wir suchten eine Unterkunft für sie, arbeiteten auf städtischer Ebene, erledigten fast alle Arbeiten, die die Stadt erledigte.

OZ: Sagen Sie uns konkret, was wir für Flüchtlinge tun können? Wie können wir ihnen helfen?

Tetiana Sushko: Gute Frage, ich denke, sie wird für alle ukrainischen Flüchtlinge interessant sein. Am wichtigsten ist, dass wir beim Ausfüllen aller erforderlichen Dokumente helfen, das ist wichtig. Dann suchen wir auch eine kurzfristige Unterkunft, danach helfen wir bei der Suche nach einer langfristigen Unterkunft. Unsere Kompetenz umfasst auch Sprachkurse, damit die Ukrainer Deutsch lernen. Wir bereiten ein sehr interessantes Projekt vor – es ist eine Jobsuche, es liegt in der Zukunft.

OZ: Außerdem organisieren Sie wahrscheinlich Treffen, eine ukrainische Schule für unsere Kinder und verschiedenen Unterricht mit Jugendlichen, Erwachsenen und auch Senioren? Sagen Sie, wie können sich unsere Flüchtlinge an der Arbeit des Zentrums beteiligen?

Tetiana Sushko: Ja, sehr gern! Einige haben sich sogar schon angeschlossen, zum Beispiel arbeiten jetzt zwei Flüchtlingsfrauen in unserem Büro, sie helfen uns sehr, ihre Arbeit ist von unschätzbarem Wert. Folgen Sie unserer Facebook-Seite, unserer Website, wir posten alle Informationen über unsere Veranstaltungen, über die Demonstrationen, die wir jeden zweiten Sonntag in der Stadt veranstalten, sowie für Kinder, welche aktuellen Veranstaltungen wir haben. Aufgepasst, wir halten euch auf dem Laufenden.

OZ: Sagen Sie uns bitte die Adresse Ihres Büros? Wo können die Leute hin?

Tetiana Sushko: Danke, diese Frage ist für uns immer wieder interessant, da wir sehr oft umziehen, heute und ich denke in den nächsten 2 Wochen werden wir gleich hier auf der Budapesterstr. 16, das ist die Straßenbahnhaltestelle Kabutzenhof. Herzlich willkommen! Kommen Sie zu uns.

OZ: Wir stellen Ihnen ein weiteres Mitglied des Deutsch-Ukrainischen Zentrums vor, Frau Natalia Grosse. Wir begrüßen Sie herzlich! Erzählen Sie uns kurz, was Sie im Zentrum machen?

Natalia Grosse: Zuerst habe ich mit Kindern in der Sonntagsschule gearbeitet, davor haben wir mit Müttern und Kindern zusammengearbeitet, ukrainische Kultur und ukrainische Lieder studiert, getanzt und Feste zusammen mit Kindern organisiert. Es war irgendwie so friedlich, gut und schön.

OZ: Wie hat sich Ihr Leben und Ihre Arbeitsrichtung durch den Krieg verändert?

Natalia Grosse: Schwer zu sagen, weil es für uns alle eine große Trauer war und natürlich hat sich jetzt die Arbeit komplett verändert, auch mit Eltern und Kindern, aber auch schon mit Flüchtlingen. Ich kommuniziere und arbeite jetzt mit Flüchtlingskindern und -müttern, wir malen, formen, planen, viel mehr mit ihren Händen zu tun. Die Eltern erzählen langsam, was mit ihren Kindern passiert, wie Kinder diese schreckliche Zeit durchmachen, wie sie jetzt anfangen zu weinen, denn jetzt sind schwierige Zeiten psychisch. Natürlich habe ich einen Psychologen in Rostock kontaktiert und wir planen jetzt, auch mit unseren Müttern und unseren Kindern zusammenzuarbeiten, weil es für viele ein seelisches Trauma ist.

OZ: Sagen Sie bitte, wo können die Ukrainer hingehen, unter welcher Adresse, um zu Ihrer Beratung zu gelangen?

Natalia Grosse: Ich werde meine Telefonnummer auf der Website hinterlassen und ich weiß, dass es noch ein paar Psychologen gibt, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren, und sie sind auch bereit zu helfen, denn jetzt ist die Zeit, in der sich die Wunden öffnen und wir müssen helfen, geheilt in unsere Heimat zurückzukehren, das ist für uns das Wichtigste jetzt.

OZ: Vielen Dank an das Deutsch-Ukrainische Zentrum für unser Gespräch!