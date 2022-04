Willkommen im KTC Kröperliner Tor Center, dem größten und bekanntesten Einkaufszentrum unserer Stadt! Hier können Sie Kaffee trinken, sich entspannen, Sport treiben oder einfach nur spazieren gehen. KTC ist ein Einkaufszentrum, in dem Wünsche wahr werden!

In der Nähe befindet sich das Kröpeliner Tor - das schönste mittelalterliche Tor Rostocks. Es wurde seit dem 13. Jahrhundert erwähnt. Hier beginnt die Haupteinkaufsstraße der Stadt, die zum Neuen Markt führt. Das Kröpeliner Tor ist eines der vier erhaltenen alten Stadttore. Derzeit beträgt seine Höhe 54 Meter. Achten Sie auf die große Anzahl an Skulpturen, die Sie in Rostock sehen werden. Der Platz, auf dem das Kröpeliner Tor steht, ist auch ein guter Ort für Unterhaltung, wo auch verschiedene Festmessen stattfinden. Von hier aus können Sie zu den alten Stadtmauern kommen, die früher die Stadt befestigten. Vom Tor aus ist der Doberaner Platz ganz nah.