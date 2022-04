Willkommen am Doberaner Platz, wo der neue Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt, ein Vorort des Kröpeliner Tores, beginnt. Dies ist eine sehr modische Gegend, die von Studenten und Künstlern geliebt wird. Es gibt hier viele kleine Geschäfte, Kinos und viele verschiedene Cafés. In diesem Bereich befinden sich auch Universitätsgebäude. Der Doberaner Platz ist der Hauptverkehrsknotenpunkt, an dem sich die Hauptverkehrswege kreuzen. Hier steigen täglich bis zu 15.000 Menschen ein, aus und um. Auf diesem Platz gibt es einen wöchentlichen Basar, probieren Sie hier unbedingt den Fisch, er ist sehr lecker, und an der Ecke gibt es den berühmten Rostocker Döner. So nennen ihn die Deutschen.

Vom Platz aus sieht man den Turm der Heilig-Geist-Kirche. Wenn wir nach oben gehen, sehen wir die Rostocker Brauerei, wo Bier gebraut wird. In der anderen Richtung vom Platz erstreckt sich die Wismar Straße nach oben, und links davon befindet sich ein großer Park Lindenpark. Im Park befindet sich ein alter jüdischer Friedhof.