Heute erzählen wir Ihnen ein wenig über die Stadt Rostock, die im 13. Jahrhundert gegründet wurde. Nun ist sie mit rund 210.000 Einwohnern die größte Stadt des Landes Mecklenburg-Vorpommern und einer der größten deutschen Häfen. Es ist eine Touristenstadt am Ufer des Flusses Warnow, der in die Ostsee mündet, und ein wichtiges Wirtschafts-, Kultur- und Bildungszentrum Norddeutschlands. Der Sommer hier ist ziemlich warm, obwohl es an manchen Tagen ziemlich kühl ist.

Früher gab es hier slawische Siedlungen, und diese slawischen Spuren finden sich in vielen geografischen Namen wieder, wie zum Beispiel Rostock.

Rostock ist eine Stadt mit einer reichen Geschichte. Der Marktplatz Neuer Markt, wo man oft Blumen, Gemüse, Obst und Kleidung kaufen kann, ist berühmt für das Rathausgebäude, in dem der Bürgermeister Claus Ruhe Madsen wohnt, er ist übrigens Däne. Zu sehen ist auch das Gebäude der Deutschen Post im Neuen Markt, in dem sich die Abteilung für Ausländerarbeit befindet. Vom Neuen Markt aus sieht man die bedeutenden Kirchen Rostocks - Nikolai Kirche, die sich in der Altstadt befindet und 1230 erbaut wurde, St. Petri Kirche mit einem 117 Meter hohen Turm, der eines der Wahrzeichen der Stadt ist, und der St. Marienkirche, die eine der schönsten Kirchen in Rostock und Norddeutschland ist. Vom Neuen Markt aus kann man zu Fuß zur Hauptstraße der Stadt Kröpeliner Straße, der Haupteinkaufsstraße in der Rostocker Altstadt, der größten Straße der Stadt, wo es normalerweise viele Geschäfte, Cafés, Restaurants und Büros gibt. Auf der Haupteinkaufsstraße von Rostock ist der Universitätsplatz, ein Platz mit Springbrunnen und Skulpturen. Dieser Platz befindet sich in der Mitte der Kröpeliner Straße. In der Nähe befindet sich das Hauptgebäude der 1419 gegründeten Universität der Stadt, die eine der ältesten der Welt ist, und neben der Universität die Universitätskirche, die sich auf dem Gelände des ehemaligen Klosters befindet. In der Nähe der Kirche kann man auch das Kunstmuseum besuchen, das kostenlos ist. Berühmt in dieser Gegend ist der „Brunnen der Lebensfreude“, im Volksmund auch „Pornobrunnen“ genannt, der ein beliebter Treffpunkt der Stadtbewohner ist.

Nach jeder Reise gibt es eine Erinnerung - ein architektonisches Meisterwerk, erstaunliche Landschaften, Besonderheiten der Kultur oder der nationalen Küche. Nach der Stadt Rostock „sprossen“ Rosen in Erinnerung, die Ostsee tost und die Möwen schreien.