Росток-Варнемюнде

Море — одне з найкрасивіших та найспокійніших місць на землі. У нас, в Україні є міста, де ми можемо насолодитися теплим сонечком влітку та посмажитися на пляжі. Завжди приємно забути про усі свої проблеми та роботу, просто насолодитися природою. Але, все ж таки Чорне та Азовське море відрізняються від Балтійського. Чому саме Балтійського ? А тому що, ми зараз у Ростоці, Німеччина. Тут інший клімат, дещо холодніше, але це не значить, що нам це море сподобається менше! Люди постійно хочуть побавитися та відпочити. Росток, вважається туристичним містом, де люди, майже з усієї Німеччини приїжджають влітку, аби отримати дозу сонячної енергії. Морське повітря насичує наші легені, одразу ж почуваєш себе краще та спокійніше. Коли я дізналася, що недалеко є море, моментально для себе визначила, що я його має побачити щонайшвидше!

Так, нам українцям, дійсно дуже пощастило, адже ми знаходимося у курортному куточку. Я знайшла неперевершену локацію для ваших майбутніх знімків у соціальні мережі. Варнемюнде, або німецькою Warnemünde, найбільший у країні піщаний пляж. Таке затишне місце для відпочинку з друзями, чи сім’єю. Так і хочеться зробити пікнік чи покататися на велосипеді. Саме тут, я уявляю себе, ніби потрапила в казку. Тільки-но вийшовши з електрички, я одразу ж опиняюся на вулиці, де чимало людей. Ти завжди йдеш швидко, аби побачити шалений вид на море. Човни, катера, якоря — уся ця тематика нагадую образ мого рідного міста Одеси. Я завжди обожнювала усе, що пов’язано з морем. І так приємно, що тут, за 2000 кілометрів від домівки, я можу заплющити очі та уявити, ніби я вдома. Вдихнули солоне повітря, почути «голос» чайок…

Разом з українською сім’єю я прогулялася повз моря. Вони надихнули мене на цю прогулянку і я звісно ж, одразу погодилася до них долучитися. Тут просто створено усе для туристів, більшість людей говорять англійською, тож ви з легкістю зможете замовити собі смачне блюдо Fish&Chips. Завжди хотіла його скуштувати, у фільмах постійно дуже рекомендують цю страву. Я могла її замовити в ресторані, десь в іншому місці, або в кафе, але на мою думку, такі блюда треба пробувати там, де люди професіонально їх роблять. Там, де вони відіграють традиції минулих років. Дійсно смачно, так додає атмосферу! Менше, чим за п’ять хвилин, я вже тримала у руці порожню картинку. Смішно, адже зовсім нещодавно там була купа їжі.

Старий канал (Alter Strom), увесь наповнений сувенірами, рибальськими суднами та звісно свіжою рибою. Вона смакує по-особливому гарно, саме біля моря. Під час прогулянки пішов дощ, але ми не на хвилинку не злякалися. Весна, прекрасна пора року і треба звикати до дощів.

Побігли ми під навіс і продовжували розмову нашою українською. Нашу мову почули люди поруч. Звісно ж німці, не розуміли про що ми говоримо. Але, отримавши відповідь, що ми з України, обійняли нас та впевнили, що усе незабаром буде добре. Це будо дійсно приємно ! Я стискаюся тут з привітними людьми все більше і більше, кожного дня.

Ми дивилися на людей, які вийшли на прогулянку ввечері. Бабусі та дідусі трималися за руки, діти бігали біля катерів, підлітки сиділи та куштували морозиво. Іноді здавалося, що це все не насправді, а просто красива картинка, але ні! Дощ швидко закінчився і ми продовжили нашу прогулянку. Не зважаючи на вітер, який постійно підіймав моє волосся до гори, мені було затишно. Телефон я просто не випускала з рук, роблячи силу силенну нових фото. Хотілося сфотографувати і канал, і довгу дорогу біля моря, і привітних риболовів, і щасливих людей, і навіть прикрашені будинки. Тут моє око насолоджувалося красою, яка оточувала нас усюди, куди тільки не подивишся. Як результат, Балтійське море дуже вразило! Так цікаво досліджувати Росток і знаходити неймовірні нові місця, які обов’язково усі українці повинні побачити власними очима.

Von Велислава Кузьменко