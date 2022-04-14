Посміхніться, вас вітає Росток

Росток

Центр міста Росток завжди прикрашений та яскравий, але зараз — дещо по-особливому. Напередодні відбудеться свято, яке ми всі прекрасно знаємо, католицька та протестантська Пасха. Для багатьох українців, що є прихильниками православної церкви, свято здійснится за тиждень, а саме 24 квітня. Увесь Neuer Markt, перебуває у справжньому святковому настрої.

Любі українці, завітайте до самісінького «серця» міста. Атмосфера Німеччині присутня на кожному кроці. Ми усі любимо гучні розмови, музику і танці, тому це місце саме для нас. Ідучи головною вулицею, ти постійно вдихаєш аромат німецьких ковбасок, про які ми постійно чули. Колесо огляду, атракціони з машинками, батути тощо — тут є усе, що забажаєш.

Я разом з сім’єю, вже місяць як живу у Ростоці. Мій маленький брат Лавр, якому всього 3 роки, вперше починаючи з 24 лютого посміхнувся… Така щира усмішка з’явилася на його обличчі, коли він разом з іншими дітьми сів на маленький потяг та вирушив у «подорож». Він не знає німецьку і взагалі погано розмовляє, але емоції дітей поруч, вплинули на його настрій. Батьки фотографують дітей, моя мати, яку звуть Агата, робила так само. Я дивилася і почувала себе дійсно щасливою. Я зробила фото Лавра, коли він їв солодощі, він їх дуже полюбляє. У Neuer Markt є чимало солодощів, які люблять діточки. Цукерки, тістечка, пончики тощо.

Крім атракціонів, тут є великий ярмарок, де можно знайти, ну просто усе! Коштовності, дерев’яні вироби, квіти, одяг та ще багато чого. Зараз — це місце справжніх емоцій. Зрозуміти звичаї та відчути атмосферу на собі, треба тут, кращого місці ви не знайдете. Росток просто оживає у ці дні, так багато людей на головній площі, я ще ніколи не бачила.

Крім цього, ми зможемо вдосконалити німецьку мову, адже тут ви з легкістю знайдете собі нових друзів.

А також вражають наші українські прапори на Ратуші. Серце просто палає, коли я це бачу. Наша символіка тут, за 2000 км від домівки. Це тільки підкреслює, що ми всі разом, що незабаром все буде добре.

Хочу подякувати мешканцям Ростока та областіза підтримку України. Це дуже важливо для нас усіх!

Обіцяю, саме тут ви отримуєте незабутній спектр емоцій.

Von Велислава Кузьменко