Album-Kritik: Machine Gun Kelly: Tickets to my downfall

Stralsund

Madsen legen mit „Na gut dann nicht“ ein wunderbares Punk-Album hin, Dritte Wahl haben astrein abgeliefert und auch die Ärzte feiern mit „Hell“ nach acht Jahren ihr Comeback. Seltsam, dass die Corona-Pandemie mit Konzertverbot ausgerechnet ein Punk-Revival mit sich bringt.

Wer neben dem deutschen Kram auch Lust auf Ami-Style hat, sollte mal bei Machine Gun Kelly reinhören. Der gelernte Rapper Colson Baker liefert dynamischen Punkrock, spielfreudig und poppig, aber auch ganz schön glatt. Erinnert stark an die Mucke von vor 20 Jahren, an Sum 41 und Blink 182. Aber wir waren ja eh beim Thema Revival.

Die Schlüsseltext-Passage findet sich in „Drunk face“: „I'm still young, wasting my youth / I'll grow up next summer / I'm back on the girl I quit / I should've lost her number.“ Also: Skateboard untern Arm klemmen und Jugend feiern (bzw. revivalmäßig nachholen).

Bewertung: 3 von 5 Klassischer Ami-Punk bringt Teenager-Feelings (zurück)

Lesen Sie auch

Von Kai Lachmann