Albumkritik: Madsen – „Na gut, dann nicht“

Punk!!!11!!1!elf! Echt, rau, ungestüm, rebellisch, Pogo! Üblicherweise werden Rockbands mit zunehmenden Alter musikalisch harmloser. Nicht so Madsen. Die Brüder-Bande hat sich auf ihre frühen Einflüsse besinnt und huldigt auf ihrem achte Album Bad Religion, Dead Kennedys, Slime und allerhand Surf-, Skate- und Poppunk. Vollgestopft mit Kritik an der Gesellschaft („Alte weiße Männer“, „Protest ist cool, aber anstrengend“, „Trash TV“) und Statements zum Zeitgeist („Behalte deine Meinung“, „Quarantäne für immer“).

Ironie darf auch nicht fehlen, so sinniert Literat Benjamin von Stuckrad-Barre darüber, dass die Band doch wohl nicht mit Ratte im Haar am Bahnhof hocken will, sondern lieber Gangster-Rap machen sollte. Grandios! Leider ist das mit den Live-Auftritten zurzeit so eine Sache. Denn dieses Album muss einfach gefeiert werden! Und zieh dir die Videos rein, Alter!!!1!!1!

Bewertung: „No Future liegt in uns’rer Hand“ (5/5)

Von Kai Lachmann