Jetzt gehen sie wirklich!

Brexit, Brexit, Brexit: Der Austritt Großbritanniens aus dem Zusammenschluss vieler Länder in Europa zog sich wie ein Kaugummi. Nun aber soll es so weit sein.

So prächtig schaut das britische Oberhaus aus, in dem das britische Parlament sitzt. Das Gebäude steht in London, in derHauptstadt Großbritanniens also. Quelle: FOTO: Leon Neal/dpa