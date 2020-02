Der „Hundsstern Sirius“ und sein Begleiter

Rostock

Der zweite vollständige Monat des Winters steht vor der Tür. Allerdings merken wir von Tag zu Tag, dass die Nächte wieder kürzer werden und sich allmählich die Helligkeit wieder durchsetzt. Am 1. Februar ging die Sonne bereits vor 8 auf und kurz vor 17 Uhr unter. Am letzten Tag des zweiten Monats des neuen Jahres 2020 (ein Schalttag) liegen der Sonnenaufgang bereits um 7 Uhr und der Untergang erst 17.47 Uhr. Zur Mittagszeit steht die Sonne dann schon 28° über dem Südhorizont. Von Anfang bis Ende Februar verlängert sich der Tag um fast zwei Stunden. Am 17. Februar wandert die Sonne am Himmel vom Steinbock in das Sternbild Wassermann. Der Blick an den Sternhimmel verrät uns genau wie im Januar die aktuelle Jahreszeit. Noch immer finden wir dort die typischen Sternbilder des Winters mit der bekanntesten Konstellation der kalten Jahreszeit, dem „Himmelsjäger“ Orion. Er steht abends hoch im Süden. Die Sternbilder Andromeda und Perseus im Westen erinnern noch an den vergangenen Herbst und der Löwe, der abends bereits im Osten zu sehen ist, gibt schon einen Vorgeschmack auf den kommenden Frühling. Die hellsten Sterne des Winterhimmels sind Prokyon im Kleinen Hund, Pollux und Kastor in den Zwillingen, Kapella im Fuhrmann, Aldebaran im Stier, Rigel im Orion und Sirius im Großen Hund.

Sirius ist ein ganz besonderes Objekt

Mit einer scheinbaren Helligkeit von -1,46 mag ist er der hellste Fixstern am gesamten Himmel. Nur von den Planeten Venus und Jupiter wird er an Helligkeit noch übertroffen. Im Spätwinter und Frühling ist Sirius der erste Stern der in der Abenddämmerung sichtbar wird. Er wird auch als Hundsstern bezeichnet. Etwa Ende August erscheint Sirius am Morgenhimmel kurz vor Sonnenaufgang. In dieser Zeit war oft auch die größte Hitze des Jahres zu erwarten, woher auch der Ausdruck „Hundstage“ stammt. Sirius ist aufgrund seiner relativ geringen Entfernung so hell. Nur 8,6 Lichtjahre trennen uns von ihm. Damit gehört er zu den sonnennächsten Sternen. Sirius leuchtet in einem bläulichen Licht und hat die Spektralklasse A1. Er ist deutlich heißer als die Sonne. Die Temperatur an seiner Oberfläche liegt bei fast 10000 Kelvin. Damit leuchtet Sirius 25mal heller als unsere Sonne. Würde er sich in einer Entfernung von 10 Parsec (das sind 32,6 Lichtjahre) befinden, hätte er immer noch eine Helligkeit von 1,4 mag. Der Polarstern dagegen hat am Himmel bei einer Entfernung von 433 Lichtjahren nur eine scheinbare Helligkeit von 1,95 mag. In 10 Parsec beträgt seine Helligkeit aber -3,66 mag, er ist also deutlich heller als der „Hundsstern“. Mit einem Alter von etwa 240 Millionen Jahren ist Sirius ein noch sehr junger Stern. Er besitz den 1,7 fachen Durchmesser und die doppelte Masse der Sonne. Demzufolge wird er seinen Wasserstoffvorrat deutlich schneller verbrauchen als unser Heimatstern. Schon nach etwa 1 Milliarde Jahren wird sich Sirius zu einem roten Riesen ausdehnen. Für das Leben eines Sterns gilt: Je massereicher der Stern bei seiner Entstehung ist, desto verschwenderischer geht er mit seinem Wasserstoffvorrat um und desto rasanter verläuft seine Entwicklung. Dem deutschen Astronomen Friedrich Bessel fiel 1844 auf, dass Sirius keine gradlinige, sondern eine schlangenförmige Eigenbewegung am Himmel zeigt. Irgendetwas schien den Stern ins Taumeln zu bringen. Daraus schloss Bessel auf ein Begleitobjekt, der Sirius in etwa 50 Jahren umkreist. Allerdings hatte ihn damals niemand im Teleskop gefunden. Im Jahre 1862 prüfte Alvan Graham Clark eine Objektivlinse mit einem Durchmesser von 47 Zentimetern an Sirius. Dabei sah er einen schwachen Begleitstern dicht daneben, welcher sich schlussendlich als der vermutete Siriusbegleiter entpuppte. Er wird heute als Sirius B bezeichnet. Er befindet sich am Himmel etwa fünf Bogensekunden von Sirius A entfernt. Allerdings hat Sirius B eine scheinbare Helligkeit von nur 8,6 mag. Der Helligkeitsunterschied zwischen ihm und Sirius A beträgt mehr als 10 Größenklassen. Damit ist Sirius B auch nur in großen Teleskopen zu erkennen. Sirius B leuchtet 10000mal schwächer als sein Hauptstern. Seine Oberflächentemperatur liegt bei etwa 25000 Kelvin. Damit ist Sirius B auch deutlich heißer als Sirius A. Warum ist B deutlich lichtschwächer als A? Der Grund ist der winzige Durchmesser. Sirius B ist nur knapp so groß wie die Erde. Er ist ein Weißer Zwerg, das Endprodukt eines Sterns, der in seiner Entstehungsphase etwa fünfmal schwerer war als die Sonne. Somit war er auch massereicher als Sirius A. Der Begleiter unseres Hundssterns dehnte sich schon 100 Millionen Jahre nach seiner Geburt zu einem roten Riesen aus. Später wurden seine äußeren Schichten als Sternenwind weggeblasen und übrig blieb ein Weißer Zwerg. Bessel nahm an, dass sich die beiden Sterne in etwa 50 Jahren umlaufen. In Wirklichkeit aber kreist nicht B um A, sondern beide Sterne umkreisen einen gemeinsamen Schwerpunkt. Im Jahr 1994 hatten beide Objekte die größte Annäherung auf ihren Bahnen. Sie standen zu diesem Zeitpunkt 8 Astronomische Einheiten auseinander, das sind rund 1,2 Milliarden Kilometer. Die größte Entfernung wird im Jahr 2025 erwartet, wenn beide Sterne 31 Astronomischen Einheiten bzw. rund 4,7 Milliarden Kilometer trennen. Von der Erde aus gesehen schwankt der Abstand von Sirius A und B am Himmel zwischen 3,1 und 11,9 Bogensekunden.

Auch im Sternbild Orion gibt es ein aktuell sehr interessantes Objekt

Beteigeuze, der linke Schulterstern unseres Himmelsjägers. Ein pulsierender Veränderlicher mit einer visuellen Helligkeit von 0,45 mag. Dieser etwa 600 Lichtjahre entfernte rote Überriese sorgt seit Oktober 2019 für Schlagzeilen. Warum? Hans-Thomas Janka vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching schrieb dazu folgendes in einem Interview mit „Welt der Physik“: „ Beteigeuze verliert deutlich an Helligkeit. Das allerdings ist vollkommen normal, denn seine Leuchtkraft unterliegt ständigen Schwankungen. Diese sind nicht willkürlich, sondern treten annähernd regelmäßig in zwei Zyklen auf. Während der eine Zyklus etwas länger als ein Jahr dauert, ist der zweite Zyklus etwa sechs Jahre lang. Im Augenblick befindet sich Beteigeuze in einer sehr dunklen Phase der Zyklen. Auch früher gab es schon Phasen, zu denen dieser Stern ähnlich dunkel war. Genauere Beobachtungen von Beteigeuze, etwa durch das Weltraumteleskop Hubble oder die Teleskopanlage ALMA, bestätigen diese Erkenntnisse. Alles deutet auf heftige Materiebewegungen in der Hülle dieses Sterns hin, vermutlich verbunden mit einem Masseverlust in starken stellaren Winden. Diese abgeblasene Materie sammelt sich dann wahrscheinlich in einer Wolke um den Stern. Diese sich ausdehnende und kühlende Gaswolke schirmt die Strahlung des Sterns so ab, dass er von der Erde aus teilweise dunkler erscheint. Da die stellaren Winde mit der Zeit variieren, ändert sich auch die von uns beobachtete Helligkeit von Beteigeuze. Weshalb die Gaswolken allerdings in verschiedenen Zyklen auftreten, ist bislang noch unklar. Ziel unserer Forschung ist es, die Prozesse hinter den Instabilitäten solcher variablen Sterne besser zu verstehen. Beteigeuze ist aufgrund seiner geringen Entfernung zur Erde unter Amateurastronomen schon immer ein beliebtes Himmelsobjekt. Auch die Helligkeitsschwankungen, die man von der Erde aus beobachten kann, machen ihn interessant. Außerdem ist Beteigeuze als Roter Überriese – mit einer größeren Ausdehnung als der Orbit von Jupiter – definitiv ein möglicher Kandidat für eine Supernova. Ob die Explosion allerdings in hundert oder erst in zehntausend Jahren passiert, lässt sich nicht sagen. Es ist auch möglich, dass der Stern überhaupt nicht als Supernova endet, sondern zu einem Schwarzen Loch kollabiert. Sollte Beteigeuze allerdings tatsächlich irgendwann explodieren, wäre die Supernova auch für Forscher ein spektakuläres Ereignis.“ Zu Beginn des Februars ist der Mond schon im 1. Viertel zu sehen. Fast genau eine Stunde nach Mitternacht verlässt er dann im Westen den Himmel. Bereits am 9.2. ist Vollmond - genau um 7.47 Uhr. Aufgehen wird er an diesem Tag 16.42 Uhr. Der Untergang ist am nächsten Morgen um 8.07 Uhr. Am 23. Februar folgt der nächste Neumond. Am Ende des Monats sind endlich wieder 3 Planeten am Himmel sichtbar. Jupiter geht am 24. Februar 5.30 Uhr auf, also etwa knapp 2 Stunden vor der Sonne. Der Riesenplanet wird in diesen letzten Tagen des Februars nach dem Mond zum hellsten Objekt am Morgenhimmel. Dann ist Mars endlich nicht mehr alleine.

Der Rote Planet bleibt sich seiner Beobachtungszeit relativ konstant

Sein Aufgang schwankt zwischen 5 Uhr am 1.2. und 4.38 Uhr am letzten Februartag. Besonders schön wird es am 19.2. Dann gesellt sich die schmale abnehmende Mondsichel am Himmel zwischen die beiden Verwandten der Erde. Gut zu beobachten zwischen 6 und 7 Uhr – ein klarer Himmel vorausgesetzt. Auch Saturn rückt in den letzten Tagen dieses Wintermonats zurück in das Fenster der Beobachtung. Sein Aufgang liegt dann vor 6 Uhr und damit wird er kurz vor der Sonne am Morgenhimmel in der Dämmerung sichtbar. Die ersten Stunden nach Sonnenuntergang beherrscht die Venus. Sie bleibt auch im Februar unser „Abendstern“. Am 1.2. geht sie 20.44 Uhr unter und am Schalttag sogar erst 22.12 Uhr. Die Beobachtbarkeit des heißesten Planeten wird sich also unbeachtet des länger werdenden Tages im Februar auch aufgrund der weiter verbessern. An der Venus kommt am Abend niemand vorbei. Wunderschön hell strahlt sie vom Firmament.

Der Februar ist kein wirklicher Sternschnuppenmonat: Anfang des Monats sind die Alpha-Aurigiden aktiv, deren Radiant in der Nähe von Kapella im Fuhrmann liegt. Sie sind allerdings ein sehr schwacher Sternschnuppenstrom und zeigten in den letzten Jahren kaum Aktivität. Am 25. Februar erreichen dann die Delta-Leoniden im Sternbild Löwe ihr Maximum. Auch sie sind kein sehr ausgeprägter Meteorstrom.

Von Christian Fajkus und Bernd Lietzow