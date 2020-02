Kuscheln mit „Kalle“

Rostock

Die Rostockerin Franziska Weiser hat schon lange darüber nachgedacht, wie es ist, mit einem Hausschwein unter einem Dach zu leben. „Ich fand die schon immer echt süß.“ Im November vergangenen Jahres hat sie sich ihren Traum erfüllt. Es war eine Hauruck-Aktion. Zur Überraschung ihres Freundes Robert. Im Internet las sie, dass Hausschweine zu vergeben sind. Kurzerhand fuhr sie auf den entsprechenden Bauernhof nach Hagenow, im Schlepptau hatte sie ihre Familie. Dort fand sie den kleinen Kalle. „Den Namen haben wir aus dem Kinderlied Keiler Kalle. Den Song hört meine Tochter Leni rauf und runter, und ich fand einfach, dass der Name zu ihm passt, auch wenn er kein Wild-, sondern ein Hausschwein ist“, erzählt Franziska mit einem Lächeln.

Vom Hagenower Stall ging es dann aufs Dorf in die Nähe von Tessin – in die 150 Quadratmeter große Wohnung. Kurz zuvor wohnte die junge Familie noch in einer knapp 70 Meter großen Wohnung in der Rostocker Innenstadt. Da wäre es kaum möglich gewesen, das Tier zu halten. „Aber jetzt, wo wir aufs Land gezogen sind, ist das anders,“ erzählt die 27-Jährige, die täglich nach Rostock pendelt.

Eine echte Hauruck-Aktion

Beim Kauf von Mikro-Schwein Kalle hatte die Familie nichts vorbereitet. Es gab weder Körbchen, Klo noch Kleidung. „Deswegen hielten wir spontan auf dem Nachhauseweg bei einem Baumarkt an und kauften das Nötigste, beispielsweise eine Katzentoilette. Bald aber stellten wir fest, dass diese doch einfach zu klein war“, sagt Franziska. Stattdessen kauften sie später eine Plastikmuschel, die eigentlich als Sandkiste zum Spielen verwendet wird und legten Pellets rein. „Viel besser“, lautete das schnelle Urteil.

Besser ergeht es mittlerweile auch wieder Rosi. Vergangenes Jahr wurde das Mini-Schwein beim Rostocker Tierschutzverein abgegeben. Rosi, die schwarze Mini-Sau, fand erst ein neues Zuhause bei der Vereinsvorsitzenden Angelika Streubel. Sie pflegte Rosi bis sie erfolgreich an einen Privathaushalt weitervermittelt werden konnte. Happy End, wie schön.

Und auch Kalle hat sich eingelebt. Mittlerweile hat sich das neun Monate alte Schwein gut entwickelt. „Er gehört richtig dazu und wir freuen uns, dass er da ist“, erzählt Franziska. Anfangs sei er noch sehr ruhig und ängstlich gewesen. Und Decken mag er bis heute nicht. „Ich könnte mir durchaus vorstellen,“ vermutet die 27-Jährige, „dass er im Stall schlechte Erfahrungen gemacht hat. In der ersten Zeit der Eingewöhnung hat er sich oft in jede Ecke zurückgezogen, wenn man ihm näherkam. Das geht nun. Doch auf den Arm nehmen lassen mag er sich bis heute nicht. Schweine haben nämlich Höhenangst“, erklärt die modebewusste Frau, die ihn morgens und abends füttert. Es stehen Bananen, Äpfel, Hafer und Milch auf der täglichen Speisekarte. Pellkartoffeln und Möhrchen kocht sie extra, damit die Lebensmittel weich sind. „Essenreste gibt es für Kalle nicht. Nur Frisches. Halt all das, was wir auch essen.“

Leckerlis, zum Beispiel Brötchen, gibt es, wenn sie versucht, ihm etwas beizubringen, wie etwa bei Fuß zu gehen. Um mit ihm Gassi zu gehen, kauft sie für das weiche- Borsten-Schweinchen Extra-Geschirr, allerdings für Hunde. Denn für Hausschweine gibt es dafür noch nichts Entsprechendes auf dem Markt.

Die Familienplanung ist abgeschlossen

Franziska trainiert täglich mit Kalle, der bis zu 15 Jahre alt werden kann, damit er sich an das Geschirr gewöhnt. Bislang leider ohne Erfolg. „Er fällt immer hin“, sagt sie. Dazu haben sie ein kleines Mäntelchen gekauft, damit er draußen nicht friert. Doch benötigt haben sie es bislang nicht, da Kalle nur drinnen im Warmen umherläuft. Allerdings: Das Obergeschoss ist tabu, ebenso wie die Betten der Familienmitglieder. Das Gleiche gilt für das andere tierische Familienmitglied: Kater Findus, der vor einigen Wochen zugelaufen ist und sich sofort super mit Kalle verstanden hat. „An sich habe ich eine Katzenhaarallergie. Aber Findus habe ich auf den Arm genommen und alles war gut“, erzählt Franziska.

Auf die Frage, ob noch ein zweites Kind oder ein Schwein der nun fünfköpfigen Familie beitreten dürfe, antwortet Franziskas Partner Robert Bendel prompt und mit einem Grinsen im Gesicht: „Nein, die Familienplanung ist abgeschlossen.“ Anfangs hatte er noch versucht, seiner Freundin die Idee mit dem Mini-Schwein auszureden. Vergebens. „Das hat nicht funktioniert“, erzählt der 30-Jährige, der lieber einen Hund wollte. Mittlerweile ist er glücklich mit Kalle, „der echt pflegeleicht ist.“ So müsse man sich um Kalle nicht so extrem wie um einen Hund kümmern, was das Spielen angeht. „Kalle ist nicht böse, wenn er mal bis zu neun Stunden alleine zuhause bleibt. Mit einem Hund wäre da eher schwierig.“ Zumal der Rettungsassistent gesteht: „Manchmal denkt Kalle wohl selbst er ist ein Hund. Er bellt wie einer, hört oft nicht, bettelt und stupst mit seiner Nase an unseren Beinen. Damit signalisiert er, dass er Hunger hat“, sagt er lachend. Findus mauzt dabei.

Lohnenswert: „Kalle“ live

Wirklich lustige Bilder und auch Videos gibt es bei Instagram bei @minipigkalle zu sehen. Dort lässt Franzi all ihre Fans an dem Leben des kleinen 60 Zentimeter großen Schweinchen teilhaben.

Auch Daniel Jenderny mag eher ungewöhnliche Haustiere. Er hält sich einen Bartgame – er heißt Theo. Der 26-jährige Masterstudent war schon immer fasziniert von den Wüstentieren und hat sich deshalb vor rund sieben Jahren Theo nach Hause geholt. Mittlerweile ist der weiß-gelbe Bartagame, der zur Familie der Agamen und damit zu den Schuppenkriechtieren gehört, 25 Zentimeter lang. Ihm war vorher bewusst, dass Bartagame keine geselligen Haustiere sind. „Theo braucht oft seine Ruhe, so auch im Winter.“ Seine Bekannten haben durchweg alle positiv auf die Echse reagiert. Nur diejenigen hatten Angst, die eben generell Angst vor Reptilien haben.

Eine ausgewogene Ernährung ist wichtig. Mit Obst und Gemüse oder auch Insekten als natürliche Proteinquelle. Und das Terrarium sollte wirklich sehr, gut ausgeleuchtet und so gestaltet sein, dass sich die Tiere wohlfühlen und sich ausreichend bewegen können. Sonst könnte es passieren, dass die Tiere verfetten. Die Temperaturen müssen an seine natürliche Umgebung in freier Wildbahn angepasst sein. Das bedeutet: im Sommer mal über 30 Grad Celsius, aber mindestens 18 Grad, erzählt Daniel, der das Fach medizinische Biotechnologie an der Universität Rostock studiert.

Exotisches auch im Tierheim

Im Tierheim Schlage werden auch schon mal Reptilien, Schlangen, Geckos oder Wasserschildkröten abgegeben, erzählt Tierpflegerin Anja Neugebauer. Vor zwei Jahren gab es das erste Mal vier Landeinsiedlerkrebse, die ausgesetzt worden sind und vor dem Hausmüll auf der Straße gefunden worden. „Meist sind es Fundtiere, die bei uns kurzzeitig ein neues Zuhause finden“, erzählt Neugebauer. „Das sind aber schon eher Ausnahmen.“ Eine Statistik über die einzelnen kuriosen Tiere wird nicht geführt.

Von Luisa Schröder