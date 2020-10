30 Jahre „Wind of Change“ – 30 Jahre Deutsche Einheit

Rostock

Die Scorpions feiern das 30. Jubiläum der Erstveröffentlichung von „Wind of Change“, eine der meistverkauften Singles aller Zeiten, mit einem exklusiven Box-Set, das am 3. Oktober 2020 erschienen ist. „Wind of Change: The Iconic Song“ widmet sich einzig und allein der Rockballade aus der Feder von Klaus Meine, die, inspiriert durch die Erfahrung 1989 auf dem Moscow Music Peace Festival zu spielen, das Gefühl von Hoffnung, Aufbruchstimmung und die Aussicht auf eine bessere Zukunft verkörpert und zum Soundtrack für das Ende des Kalten Krieges wurde.

„Als wir im Lenin Stadion auf die Bühne kamen und mit „Blackout“ los rockten, warfen die Soldaten der Roten Armee, die als Security eingesetzt waren‚ ihre Mützen und Jacken in die Luft‚ drehten sich zu uns um und wurden eins mit den Fans. Die Welt veränderte sich vor unseren Augen... Es war unbeschreiblich!“, erinnert sich Sänger Klaus Meine. Das Box-Set in Mauerstein-Optik beinhaltet ein 84-seitiges Hardcover-Buch, in welchem sich Dr. Edgar Klüsener, ehemaliger Chefredakteur des Metal Hammer und enger Vertrauter der Band, ausgiebig mit der Entstehungsgeschichte und der Wirkung des Songs auseinandersetzt. Exklusiv hierfür führte er ein Interview mit Klaus Meine. Außerdem enthalten sind die ersten handschriftlichen Lyrics zu „Wind of Change“ von Klaus Meine und zahlreiche Seiten Fotomaterial des Bandfotografen Didi Zill und aus Meines Privatarchiv.

Zusätzlich zum Buch beinhaltet das Box-Set ein „Wind of Change“-Arrangement für Klavier und Gesang, sowie fünf Versionen der Rock Ballade: die originale Albumversion, die Version der Scorpions & Berliner Philharmoniker, die Russische, die Spanische und eine bisher unveröffentlichte Demo Version von Klaus Meine. Das Herzstück der Box bildet ein einzigartiger maßgeschneiderter Berliner Mauerstein, der mit dem roten „Wind of Change“-Stern und handgeschriebenen Liedzeilen von Klaus Meine versehen ist.

„In Zeiten von COVID-19 und all den wilden Verschwörungstheorien in äußerst unruhigen Zeiten ist „Wind Of Change“ wie eine Umarmung‚ ein guter Freund aus einer Zeit, in der die Hoffnung auf eine friedliche Welt sich zu erfüllen schien. Der Traum vom Frieden lebt in diesem Song weiter“, so Klaus Meine. Am 13. August 2020, dem gleichen Tag an dem die Berliner Mauer 1961 gebaut wurde und 1989 das Moscow Music Peace Festival stattfand, startete der Vorverkauf der Box ausschließlich auf www.TheIconicSong.com. Sie ist handnummeriert, auf 2020 Exemplare limitiert und erscheint am 30. Jahrestag der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober 2020. Eine abgeänderte weltweite Einzelhandelsversion der Box wird im November 2020, 30 Jahre nach dem Release des Albums „Crazy World“, erhältlich sein. Diese Version beinhaltet ein 84-seitiges Hardcover-Buch, ein Arrangement für Gesang und Klavier, eine 12‘‘-Vinyl und eine CD.

Von Ove Arscholl