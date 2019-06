Hannover

Über Sonic the Hedgehog, den blauen Igel-Videospielhelden der Neunzigerjahre, kann man vieles sagen. Aber dass man von seinem Anblick Albträume bekommen würde? Eher nicht. So war es zumindest einige Jahrzehnte lang. Dann machte Paramount sich daran, einen Sonic-Kinofilm zu entwickeln. Darin treffen echte Menschen auf einen computeranimierten Sonic aus dem All. Natürlich ist der Igel pfiffig, witzig und schnell – so wie in den Original-Jump-‘n’-Run-Spielen. Überraschend war dagegen sein neues Aussehen mit buschigem Fell, kräftigen Oberkörpermuskeln und menschlichen Zähnen.

Nun hätte der Auffahrunfall zwischen Realität und Cartoon in die Kinos kommen können, und Menschen hätten darüber gestritten, ob das Ergebnis verstörend ist oder niedlich – wie etwa bei „Die Schlümpfe“ von 2011. Aber im Jahr 2019 funktioniert das anders. Kaum zeigte Paramount den ersten vollen Kinotrailer, zog der Shitstorm herauf. Die Macher des Films lenkten überraschend schnell ein: Die Botschaft sei laut und deutlich angekommen, twitterte Regisseur Jeff Fowler. „Ihr seid nicht glücklich mit dem Design und wollt Änderungen.“ Er versprach eine Überarbeitung des Filmigels. Kurz darauf wurde der Filmstart verschoben.

Massenhaftes Echo

Die Zeiten haben sich geändert. Das Publikum schaut nicht mehr nur zu, es diskutiert online munter mit – und erwartet eine Reaktion. Denn im Zeitalter der sozialen Netzwerke hat es eine ganz andere Macht. Die Beschwerden setzen den Ton; wie viele sich da wirklich beschweren und wer genau, das bleibt unsichtbar. Doch die Herausforderung für Kreative ist groß: Sie müssen mit diesem unbestimmten Publikum reden und immer wieder versuchen, den richtigen Ton zu treffen.

In der Videospielbranche kennen Profis das Problem schon lange. Dort gibt es ein vergleichsweise junges, mitteilungsfreudiges Publikum, das sich seit Jahrzehnten in Onlineforen vernetzt. Für große Videospiele ist es längst ganz normal, dass Community Manager die Gespräche in den eigenen Kanälen moderieren.

Wer die Erwartungshaltung des Publikums nicht gut lenkt, dem kann das um die Ohren fliegen. Als warnendes Beispiel gilt das Schicksal von „Mass Effect 3“. Das Science-Fiction-Rollenspiel sollte 2012 eine erfolgreiche Serie beenden, in der sehr viel passiert war. Aber nicht alle Handlungsstränge wurden darin abgeschlossen, viele Fragen blieben offen. Die kreative Entscheidung mag legitim gewesen sein, aber ein lautstarker Teil der Spieler war ganz und gar anderer Meinung. Als Betrug an den zahlenden Kunden wurde die Geschichte gewertet. Der Fall endete mit einem Dammbruch: Die Entwickler gaben tatsächlich klein bei und boten ein alternatives Ende zum Download an. Natürlich gratis. Seitdem gibt es mehrere Fälle schlecht aufgenommener Spiele, die sich im Nachgang geändert haben.

Doch es gibt auch positive Beispiele, die zeigen, wie das Publikum abgeholt und einbezogen werden kann. Eines der deutlichsten Beispiele hat kürzlich ein Spiel mit eher wenig Story geliefert: In dem Computerspiel „Anno 1800“ werden Städte aufgebaut. Es ist die Fortsetzung einer 20 Jahre alten Serie mit einem treuen, detailverliebten Publikum. Wie man solche Stammkunden zufriedenstellt, hat Entwickler Ubisoft Blue Byte vorgemacht: Das Studio gründete die „Anno Union“, eine moderierte Onlinecommunity. Regelmäßig wurden die Spieler um Rat gefragt, sie wurden zu Testsitzungen eingeladen, und ein Mitglied des Studios war explizit beauftragt, das Fanecho in jedes Meeting einzubringen. Einerseits konnten die Entwickler so tatsächlich nützliches Feedback zum Spiel einholen – bevor es zu spät war. Andererseits half die Aktion auch, von vornherein guten Willen zu zeigen und einen respektvollen Ton zu setzen.

Denn: Fans wollen mitbestimmen. Dass sie tief in Geschichten eingreifen, mag nicht praktikabel sein. Aber wenn die Autoren ihnen das Gefühl geben mitzubestimmen, können sie viel erreichen. Besonders deutlich wurde das in den letzten Jahren mit Spielen wie „Life is Strange“. Staffel eins der Adventure-Serie verfolgt die jugendliche Heldin durch eine Mystery-Handlung und spiegelt pubertäre Unruhe mit einer apokalyptischen Handlung. Der wichtigste Spielmechanismus sind tausend kleine Entscheidungen: Stellt Max sich schützend vor ihre Freundin? Der erfolgreich angelaufene Teil zwei lässt Spieler in der Rolle eines großen Bruders immer wieder neu abwägen, welches Vorbild sie abgeben wollen. Die Fragen werden mit jeder Episode existenzieller. Solche interaktiven Geschichten gibt es, seit Telltale Games mit einem Adventure zu „ The Walking Dead“ 2012 einen Überraschungshit landete.

An den Rändern rumkritzeln

Ein Teil der Spielergemeinde reagierte genervt auf diese Multiple-Choice-Geschichten, die ihnen zu filmisch waren, zu wenig zu tun gaben. Aber das ist ein Scheinproblem; „Life is Strange“ wird heute einfach von einem anderen Publikum gespielt. Für diese Menschen sind gut geschriebene und vielschichtige Charaktere wichtiger als die schiere Zahl der Wahlmöglichkeiten. Am Schreibtisch des Autors sitzen die Fans damit noch nicht. Aber sie dürfen wenigstens an den Rändern herumkritzeln. Und sie beweisen immer wieder, dass sie Begeisterung und gute Ideen mitbringen, wenn sie nur richtig angesprochen werden. Das ist die aktuelle Herausforderung für Autoren, Spiele- und Filmemacher: diese Kreativität anzuzapfen, aber selbst den Lenker in der Hand zu behalten.

Von Jan Bojaryn/RND