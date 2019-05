Multimedia Musikstreaming - Spotify entwickelt eigenes Stories-Feature Snapchat, Instagram und Facebook – sie alle haben schon ein Stories-Format. Nun will sich, laut Medienberichten, auch der schwedische Sharing-Dienst Spotify dazu gesellen. Bei ihm heißt die Funktion „Storyline“ – und wird derzeit getestet.

Erfolgreich an der New Yorker Börse, seit kurzem 100 Millionen zahlende Kunden, das sind mehr als doppelt so viele wie Apple Music: Der schwedische Sharing-Riese baut sein Angebot weiter aus. Quelle: Richard Drew/AP