Starfotograf und Rockstars helfen Helfern

Starfotograf Guido Karp fotografiert schon seit Jahrzehnten Musiker – sowohl bei Konzerten als auch im Studio. Jetzt will er diejenigen unterstützen, ohne die Konzerte kaum möglich wären, die aber nicht mit den Stars auf der Bühne stehen. „Das ist ein Charity-Projekt, das sich um die kümmert, die einfach vom System übersehen werden“, erklärt der Fotograf. „Momentan gehen sie demonstrieren, um auf die Situation der Branche aufmerksam zu machen, aber das macht ja keinen satt.“ Er wolle Geld sammeln für jene, die momentan auf der Straße sitzen. „Und damit meine ich nicht Udo Lindenberg oder Peter Maffay, sondern Leute, wie den kleinen T-Shirt-Verkäufer oder den Roadie und den Kabelschlepper. Das sind oft Selbstständige, die ohnehin nur überschaubare Umsätze im Jahr machen und dadurch natürlich auch nichts ansparen konnten.“ Er habe ein paar Künstler angerufen, die er immer mal wieder vor der Kamera hat. Die Idee: Eine Ausstellungsserie mit Fotos, die von den Künstlern signiert werden und dann an Fans verkauft werden sollen. Den Erlös bekommen die porträtierten Künstler, um es in ihrem Team an die zu verteilen, die es brauchen. „Mir war es wichtig, dass ich das alles selbst steuern kann und keine zusätzlichen Kosten entstehen“, so Karp. Die Exponate könne er selbst drucken, fürs Spritgeld hat er Sponsoren gefunden, sein Team und er arbeiten kostenfrei. Er versuche sogar, die Bundeskanzlerin davon zu überzeugen, dass das Projekt von der Mehrwertsteuer befreit wird. Schließlich soll auch der Staat nicht dran verdienen. Sein Vorschlag werde im Kanzleramt zumindest diskutiert.

Selbst Eric Clapton ist dabei

Die Liste derer, die sich beteiligen, wird täglich länger. Claudia Jung und Jeanette Biedermann sind dabei, ebenso Marian Gold von Alphaville, die Band Schandmaul, die Münchner Freiheit und Glasperlenspiel. „Es gibt viele, die fest zugesagt haben. Momentan bremst uns aber der Lockdown ein bisschen aus“, sagt Karp. Einen Termin für die Fotos zu finden sei derzeit schwieriger, als Künstler zur Teilnahme zu bewegen. Selbst Eric Clapton habe zugesagt, was etwas ganz Besonderes sei. „Der Mann hasst es, fotografiert zu werden“, weiß Karp. Einige wie die Scorpions, Thomas Anders, Thomas D von den Fantastischen Vier, Marc Marshall, Olaf von den Flippers, Doro Pesch, Mark Knopfler und Wolf Hoffmann von Accept hat er bereits im Kasten.

Eine weitere Schwierigkeit mit Bands seien die verschiedenen Wohnorte. „Die Fantastischen Vier zum Beispiel wollen vernünftig sein und zu Haus’ bleiben – und da sie in Berlin, Stuttgart und der Eifel wohnen, gibt es derzeit keine Chance, sie für ein Foto zusammenzukriegen.“ Er überlege nun, ob eine Fotomontage möglich ist. „Oder vielleicht bauen wir auch so Dia-Streifen, um sie auf ein Bild zu bekommen.“ Kaufen soll die Bilder am Ende jeder können. Aktuell entsteht ein Web-Shop, in dem die limitierten Fotos bestellt werden können. Beworben werden sie über die Social-Media-Kanäle der Musiker.

Aus der Krise was Positives machen

Für Karp selbst ist Corona nicht die erste Krise im Leben. „Ich habe schon mehrfach erleben müssen, wie es ist, wenn einem plötzlich jemand den Stecker zieht. Deswegen bin ich jetzt nicht in diese Kopflosigkeit gefallen.“ Aber er erlebe, dass die Leute sehr verunsichert seien, weil einfach vieles schlecht erklärt und kommuniziert werde. „Das sorgt ein bisschen für Zank im Land und das beunruhigt mich fast mehr als das Virus selbst“, sagt Karp, der selbst Risikopatient ist. „Ich habe zwei Schlaganfälle hinter mir und bin übergewichtig – ich sollte also große Vorsicht an den Tag legen, was ich auch tue. Aber diese Spaltung der Gesellschaft macht mir große Sorgen.“ Mit dem Projekt will Karp auch Mut machen – sagen, dass man auch aus jeder Krise etwas machen kann. Auch für ihn sei 2020 ein wirtschaftlich schlechtes Jahr gewesen, das eigentlich anders geplant war. Rammstein und Thomas Anders hätte er auf Tourneen durch die USA begleiten wollen. „Es hätte geil werden können!“ Stattdessen sei er ein bisschen zur Ruhe gekommen, denn das, was er sein Leben lange gemacht hat, sei plötzlich nicht mehr möglich gewesen: Menschen fotografieren. „Insofern war der erste Lockdown für mich brutal“, sagt Karp. „Aber dann habe ich zum ersten Mal angefangen, Essen zu fotografieren – und das sogar mit Erfolg.“

Roter Teppich für alle

Wie er zur Fotografie gekommen ist? „Weiber!“, sagt er lachend. Er sei völlig unsportlich und auch unmusikalisch. Fußballprofi oder Popstar kamen also nicht infrage, um die Mädchen zu beeindrucken. „Aber als ich so zwölf Jahre alt war, habe ich bemerkt, dass man auch mit schönen Fotos bei den Mädels punkten kann!“ Der Weg zum Starfotograf sei aber lang gewesen. Ein Baustein des Erfolgs: Karp behandelt alle gleich. „Mir ist völlig egal, wer da vor meiner Kamera sitzt. In meinem Studio rolle ich der Dame von nebenan genau so den roten Teppich aus, wie einem Robbie Williams.“ Das mache auch den Umgang im Team leicht, denn man müsse nicht entscheiden, welcher Kunde wichtiger ist. Alle sind gleich wichtig. Beim Projekt „Princess for one Day“, mit dem Karp im Frühjahr auch nach Mecklenburg-Vorpommern kommt, kann sich jedermann einen Tag lang wie ein Promi fühlen.

Princess for one Day Bei dem Projekt „Princess for one Day“ bekommt bereits seit 15 Jahren jeder Gelegenheit, sich auch mal wie ein Promi zu fühlen. Gemeinsam mit einem Team von Stylisten und Make-up-Künstlern kommt Guido Karp am 20. April 2021 nach Wismar und am 21. April 2021 nach Rostock. In drei Stunden entsteht von den Teilnehmerinnen ein echtes Guido-Karp-Star-Foto.www.princess4oneday.de

„Natürlich habe ich nicht mit Robbie Williams oder den Rolling Stones angefangen. Es ging los in der Jahnhalle in Bad Breisig.“ Dort habe er alle fotografiert, die aufgetreten sind. Auch polnische Bands mit nur zwei Scheinwerfern. „Wenn du da ein gutes Foto hinkriegst, dann hast du bei Madonna kein Problem.“ Und er habe im Laufe der Jahre gelernt, Menschen zu lesen. „Nehmen wir Marius Müller Westernhagen und Angus Young von AC/DC. Die sind beide gleich alt, beide Rockstars, aber doch fotografisch ganz unterschiedlich. Agnus ist ein schwitzendes Tier, das sich das T-Shirt vom Leib reißt – das wird man bei Westernhagen nie erleben.“ Die Kunst sei es, relativ schnell zu erkennen, wie jemand sich gern auf einem Foto sehen will.

