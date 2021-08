Ribnitz-Damgarten

Noch bis September immer mittwochs um 11 Uhr starten historische Stadtführungen mit „De Fischlännersch“ an der Tourist-Information in Ribnitz-Damgarten. In Alltagskleidung von damals führt Stadtarchivarin Jana Behnke durch das historische Zentrum der Ribnitzer Altstadt und erweckt auf humorvolle Weise längst vergangene Zeiten zum Leben.

Spannendes und Amüsantes lässt sie „De Fischlännersch“ erzählen. Mit einem Augenzwinkern wird von „Hurenkindern“ und den Zwistigkeiten unter den Klosterdamen berichtet, auch die Geheimnisse um die „grüne Dame“ werden gelüftet.

Stadtarchivarin Jana Behnke ist „De Fischlännersch“. Quelle: Stadt Ribnitz-Damgarten

Bis September immer mittwochs um 11 Uhr. Start ist an der Tourist-Information. Dauer: 1,5 Stunden, Preis 6,50 Euro, ermäßigter Preis für Kurkarten­inhaber 5 Euro.

Geführte Tour ins Moor

Die geführten Wanderungen im „Ribnitzer Großen Moor“ bieten den perfekten Rahmen, um die Pflanzen- und Tierwelt mit all ihren Besonderheiten zu entdecken. Dabei stellen sich die erfahrenen Naturführer stets auf die Zusammensetzung der Gruppe ein und vermitteln ihr Wissen auf unterhaltsame Art und Weise.

Alle Guides kennen Wald und Moor wie ihre Westentasche und zeigen Gästen zum Beispiel fleischfressende Pflanzen oder erklären, welche Gerüche bestimmte Tiere anlocken. Bei den aktuellen Sommertouren sind neben Preisel- und Heidelbeeren auch die selteneren Rauschbeeren, der Rundblättrige Sonnentau und die Moosbeere zu sehen. Neben der Rosmarinheide und der Glockenheide kommen nun auch die ersten Pilze zum Vorschein.

Die nächste geführte Sommertour „Sonne, Wald und Moor“ startet am Mittwoch, dem 11. August, um 10 Uhr. Treffpunkt ist das Informationszentrum „Wald und Moor“ in Neuheide, Ribnitzer Landweg 3. Die Tour geht über ca. 7,5 Kilometer und dauert etwa 3 Stunden.

Preis: 9,50 Euro, ermäßigter Preis für Kurkarteninhaber 8 Euro, für Kinder über 7 Jahre: 4 Euro. Eine Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich.

Alte Mühle lockt ins Freilichtmuseum

Fleißige Handwerker aus Bismarck in Sachsen-Anhalt haben die Sanierung der letzten betriebsfähigen Bockwindmühle der Region Ende des vergangenen Jahres abgeschlossen. Die Mühle, die ursprünglich aus Groß Ernsthof bei Wolgast stammt, steht seit 1982 auf dem Gelände des Freilichtmuseums Klockenhagen.

Bereits 1795 wurde sie in Betrieb genommen. Wind und Wetter setzten dem Holz extrem zu, sodass eine Generalsanierung unabdingbar war. Diese wurde nun realisiert und dabei die gesamte Mechanik der Mühle repariert.

Damit ist das Freilichtmuseum Klockenhagen um eine Attraktion reicher. Die Mühle dreht sich und ist auch wieder in der Lage, Korn zu mahlen. So kann im Museum seit diesem Jahr der gesamte Kreislauf vom Getreideanbau bis zum gebackenen Brot als Mitmachaktion präsentiert werden. Vorausgesetzt, der Wind bläst kräftig...

Führungen durch die Bockwindmühle „Groß Ernsthof“ im August gibt es jeweils dienstags bis donnerstags und sonntags um 11 Uhr.

Von UL