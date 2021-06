Heringsdorf

Die Insel Usedom ist um eine Attraktion reicher: Rechtzeitig zum Ferienstart ist im Ostseebad Heringsdorf ein Baumwipfelpfad eröffnet worden. Dieser schlängelt sich auf einer Gesamtlänge von 1350 Metern Länge idyllisch durch Buchen und Kiefern des Heringsdorfer Waldes. Errichtet wurde er von der Erlebnis Akademie AG, die in Deutschland und europaweit etliche Naturerlebniseinrichtungen betreibt. Für den Bau des Projekts auf Usedom unterstützte die Europäische Union mit einer Förderung in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro.

Herrliche Aussicht in 23 Metern Höhe

Ein Spaziergang auf Höhe der Baumkronen dürfte wohl für jeden zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Die ersten Höhenmeter werden über Treppen oder bei Bedarf einen Aufzug überwunden. Dann können Sie in bis zu 23 Metern Höhe auf dem hölzernen Pfad die Natur ganz nah erleben und die herrliche Aussicht genießen. Mehrere Lern- und Erlebnisstationen auf dem Weg bieten Unterhaltung und Wissenswertes zur heimischen Natur- und Tierwelt, zur Geschichte und Geografie der Insel sowie zur Ostsee. An den Lernstationen erhält der Besucher interessante Einblicke mittels Sehen und Fühlen, während es an den Erlebnisstationen eher um die Überwindung von Balancierbalken und Wackelelemente geht. Viel Spaß für alt und jung ist garantiert.

Aussichtsturm als „Höhepunkt“

Der „Höhepunkt“ des Baumwipfelpfads Usedom ist der 33 Meter hohe Aussichtsturm. Da er auf dem so genannten Präsidentenberg – eine natürliche Erhebung – erbaut ist, liegt die Turmplattform 75 Meter über dem Meeresspiegel und bildet damit den höchsten Punkt auf der Insel Usedom. Ganz klar, dass von hier aus ein beeindruckender Blick in alle Himmelsrichtungen möglich ist. Bei klarer Sicht sind sowohl die Insel Rügen als auch das deutsche und polnische Festland auf der anderen Seite des Stettiner Haffs zu sehen.

Pfad und Aussichtsturm sind mit einer maximalen Steigung von sechs Prozent barrierearm und familienfreundlich gestaltet, so dass sie problemlos mit Kinderwagen oder Rollstuhl befahrbar sind.

Bis September täglich bis 19 Uhr geöffnet

Der Baumwipfelpfad Usedom ist bis September täglich von 9.30 bis 19 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass erfolgt um 18 Uhr. Ab Oktober werden tägliche Öffnungszeiten von 9.30 bis 18 Uhr angeboten, letzter Einlass ist dann um 17 Uhr. Perspektivisch sind auch Führungen mit geschulten Naturführern geplant.

Direkt an der L266 unmittelbar am Waldrand hinter dem Heringsdorfer Bahnhof gelegen, ist die Naturerlebniseinrichtung auch gut mit Bus und Bahn zu erreichen. Weitere Informationen gibt es hier.

Von Erlebnis Akademie AG/Baumwipfelpfad Usedom