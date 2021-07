Blues, StrandLust und Konzerte – das ist los in Zingst

Zingst

Freuen Sie sich auf die „Rumpelstil-Festspielwoche“ vom 2. bis 5. Juli und vom 29. Juli bis 2. August, jeweils um 18 Uhr auf der Freilichtbühne Zingst! Kinder und Eltern dürfte es bei den mitreißenden Rhythmen der Berliner Gruppe Rumpelstil nicht auf ihren Stühlen halten. Auf der Freilichtbühne sorgen Blanche, Brumme & Co. dank ihrer charmanten Auftritte für glückliche Urlaubsmomente und beste Familienunterhaltung. Der Eintritt ist frei.

Der Eintrittspreis für die zusätzlichen Taschenlampenkonzerte am 6. Juli um 21.30 Uhr und am 3. August um 20.30 Uhr bzw. 22.00 Uhr beträgt für Kinder bis 17 Jahre 11 Euro und für Erwachsene 14 Euro.

Blues mit dem EB Davis Quartett

„Blues. Blues. Blues“ heißt es am 8. Juli um 19.30 Uhr auf der Freilichtbühne Zingst. Das EB Davis Quartett meets Tina Tandler!

Seit mehr als 40 Jahren begeistert der charismatische Sänger EB Davis sein Publikum in aller Welt, teilte die Bühne mit Stars wie Wilson Pickett, Isaac Hayes oder B.B. King. In Arkansas geboren, aufgewachsen in Memphis, Tennessee hat er den Blues von den Großen seiner Zunft gelernt. Diese alle Grenzen überwindende Kraft und Wahrhaftigkeit dieser Musik haben ihn von Anfang an fasziniert.

Zusammen mit der Berliner Pianistin Nina T. Davis bildet EB seit nunmehr 20 Jahren ein nicht nur musikalisch eingespieltes Team, in dem der Blues in all seiner Gefühlstiefe authentisch ist. Komplettiert wird die Band durch den Gitarristen Jay Bailey und Schlagzeuger Lenjes Robinson.

Was immer Sie von einer Blueslegende erwarten – EB Davis hat es. Was immer Sie sich unter einem „Botschafter des Blues“ vorstellen – EB Davis ist es. Der Eintritt kostet 17 Euro, für Kinder (7-17 Jahre) 6 Euro (bei Online-Buchung zuzüglich Gebühren). Der Ticketverkauf erfolgt im Kurhaus Zingst.

Ferienspaß am Sportstrand

Ob an Land oder auf und im Wasser, zur StrandLust in Zingst können sich große und kleine Strandbesucher ausprobieren, austoben und dabei so richtig ausspannen. Jeden Freitag ab 9. Juli lockt von 10 bis 22 Uhr ein buntes Programm mit Sportkursen, Kreativangeboten, Turnieren für Kinder, Musik und Feuershow an den Sportstrand.

Ab 9. Juli gibt's jeden Freitag ein buntes Programm am Zingster Sportstrand. Quelle: Arleta Lach

Die Rettungsschwimmer zeigen vor Ort spannende Wasserrettungsübungen und überreichen ihren Schwimmschülern beim Neptun-Fest ihre Schwimmabzeichen. Wer schon immer mal auf dem Surfbrett stehen wollte, hat beim Schnupper-Surfkurs dazu die Gelegenheit. Und auch Kreativworkshops sowie einen Sandburgenbauwettbewerb gibt es vor Ort.

Der Tag klingt aus bei leckeren Cocktails am Strand zu Livemusik von DJ oder Band.

Der Eintritt ist frei, für einzelne Angebote können aber Unkostenbeiträge anfallen.

Von UL