Dierhagen

Jeden Montag um 9.30 Uhr startet am Haus des Gastes im Ostseebad Dierhagen eine erlebnisreiche Radtour mit kombinierter Wanderung durch das Ribnitzer Große Moor. Ein fachkundiger Naturführer versorgt die Teilnehmer mit Wissenswertem rund um Flora und Fauna sowie Informationen zu den umliegenden Biotopen, dem Wald und der Holzwirtschaft. Geheimnisvolle Geschichten rund um das Ribnitzer Moor dürfen bei der etwa dreistündigen Tour nicht fehlen.

Das Ribnitzer Große Moor, mit 274 Hektar eines der größten Regenmoore Mecklenburg Vorpommerns, fasziniert seine Besucher zu jeder Jahreszeit. Ausgeschilderte Wanderwege führen Naturfreunde durch diesen einzigartigen Lebensraum mit seiner spannenden Artenvielfalt.

April bis Oktober, montags 9.30 Uhr, Treffpunkt: Haus des Gastes, Teilnahmegebühr 8 Euro

Dierhäger Hafenmarkt

Regionale Händler präsentieren von Mai bis Oktober auf dem Dierhäger Hafenmarkt immer dienstags und freitags in der Zeit von 9 bis 14 Uhr ein ausgewogenes Angebot an Brot- und Backwaren, Obst- und Gemüse, Fisch- und Fleischspezialitäten, Feinkost, kleinen oder größeren Snacks und liebevoll gefertigtem Kunsthandwerk.

Der Markt ist ein attraktives Ausflugsziel für die ganze Familie. Während die Kleinen an einer Bastelstation mit kreativen Anregungen versorgt werden oder auf dem Spielplatz direkt neben dem Hafenmarkt spielen und toben, können die Großen in Ruhe über den Markt schlendern. Genießen Sie die maritime Stimmung, die große Vielfalt und Qualität am Hafen in Dierhagen Dorf!

Auch in diesem Jahr gibt es wieder Kreativangebote wie z.B. Keramik herstellen, T-Shirts gestalten, Schmuck kreieren, Bernstein bearbeiten u.v.m.

Am 21. und 28. August sowie am 4. September wird in Dierhagen auf dem Plateau am Hauptstrand jeweils ab 18 Uhr zum Sundowner mit Musik geladen. Quelle: Andrey Mayatnik/adobestock

Tägliche Angebote

Internet/WLAN/Bibliothek: ganzjährig während der Öffnungszeiten in der Kurverwaltung nutzbar

Ponyreiten (Mo. bis Fr. 10-12 und 14-18 Uhr), Reitstunden, Ausritte und Kremserfahrten nach Terminabsprache: Reiterhof Guido Lange, Dierhagen Dorf, Tel. 0170 4512640

Tretboot- & Ruderbootverleih, Zeesbootsegeln, Segelschule Bootstouristik und Segelschule „Boddenskipper“: Hafen Dierhagen Dorf, Peter Zobel, Tel. 0170 4512671

Zimmervermittlung Am Fischlandtor, Segway-Touren: Am Fischlandtor, Dierhagen Dorf, Tel. 038226 559883

LOOP IN – Surf- und Kiteschule Kitekurse auf dem Saaler Bodden für alle Niveaus: Kurse nach Vereinbarung (Tel. 0174 7947777 oder info@loop-in.net), OstseeCamp, Ernst-Moritz-Arndt-Str. 1a, Dierhagen Strand

Yoga & mehr: Sandland Studio, Dünenweg 34, Dierhagen Strand, Tel. 0171 5480791

Geschichtshaus Dändorf: wechselnde Ausstellungen, Öffnungszeiten: Mai bis September 10-16 Uhr, OT Dändorf

Backsteinkirche Dierhagen: Fotoausstellung „Historische Ansichten“ alter Zeiten, Öffnungszeiten: Mai bis September 10-16 Uhr, OT Dierhagen Dorf

Verkaufsausstellung Aquarellbilder von Hannelore Matthias: Interessierte können die Ausstellung während der Öffnungszeiten im Haus des Gastes Dierhagen Strand bestaunen.

Veranstaltungen bis 2. September

Samstag, 21. August

18.00 Uhr: SUNDOWNER mit Musik – Eintritt frei, Plateau, Strandaufgang 15, Dierhagen Strand

Sonntag, 22. August

10.00 Uhr: Kunst-Handwerker-Markt (Eintritt frei), Plateau, Strandaufgang 15, Dierhagen Strand

15.00 Uhr: Der Ostseekasper kommt (Eintritt frei), Waldbühne Dierhagen Strand

Montag, 23. August

9.30 Uhr: Geführte Radwanderung mit naturkundlicher Wanderung (8 Euro, mit Kurkarte 7 Euro), Treffpunkt: Haus des Gastes, Dierhagen Strand

Gerhard Schöne Quelle: Agentur

17.00 Uhr: Kinderprogramm mit Gerhard Schöne, KULTurScheune Dändorf

19.30 Uhr: Gerhard Schöne im Konzert, KULTurScheune Dändorf

Dienstag, 24. August

9-14 Uhr: Dierhäger Hafenmarkt mit Basteln für die Kleinen (wetterabhängig), Hafen Dierhagen Dorf

9.30 Uhr: Unterwegs mit Margarethe, Haus des Gastes, Dierhagen Strand

16.00 Uhr: Der Ostseekasper kommt (Eintritt frei), Waldbühne Dierhagen Strand

Donnerstag, 26. August

10.00 Uhr: Historischer Rundgang mit Margarethe, Teilnahmegebühr: 5 Euro, mit Kurkarte 3 Euro, Treffpunkt: Haus des Gastes, Dierhagen Strand

14.00 Uhr: Maritimes Basteln für die ganze Familie (Eintritt frei, Teilnehmerzahl begrenzt), Treffpunkt: Haus des Gastes, Dierhagen Strand

19.00 Uhr: Zumba, Waldbühne Dierhagen Strand

Freitag, 27. August

9-14 Uhr: Dierhäger Hafenmarkt mit Basteln für die Kleinen (wetterabhängig), Hafen Dierhagen Dorf

16.30 Uhr: Internationales Ostblock-Fahrzeugtreffen, Ausfahrt von Ribnitz-Damgarten nach Dierhagen, Sportplatz/Festwiese, Dierhagen Strand

18.00 Uhr: SUNDOWNER mit Musik (Eintritt frei), Plateau, Strandaufgang 15, Dierhagen Strand

Samstag, 28. August

20.00 Uhr: Lutz Gerlachs Klanglichter, Konzert zu Lichtinstallationen mit Ulrike Mai & Lutz Gerlach an 2 Pianos & Keyboards & Percussion, Eintritt: 20 Euro, Waldbühne Dierhagen Strand (Reservierungen und Kartenvorverkauf: Kurverwaltung Dierhagen, Tel. 038226 201)

„Lutz Gerlachs Klang-Lichter“ Am Samstag, 28. August, ab 20 Uhr sorgen Ulrike Mai und Lutz Gerlach auf der Waldbühne Dierhagen mit ihren „Klanglichtern“ für Sternstunden aus Klassik, Jazz, Rock- und Popmusik. An diesem Abend wird die Waldbühne sprichwörtlich in einem neuen Licht erstrahlen, denn unter dem Titel „Lutz Gerlachs Klang-Lichter“ laden die Pianisten Ulrike Mai und Lutz Gerlach zu einem „Tastentanz im Lichterglanz“ ein. Das Event findet bereits zum zehnten Mal statt, traditionell wird ein neues Programm zu eindrucksvollen Lichtinstallationen präsentiert. Es erklingen Werke aus Barock und Klassik bis zu Jazz-, Rock- und Popmusik. Das Publikum wird so zu einer musikalischen Reise durch die Musikgeschichte mit ganz unterschiedlichen Sinneseindrücken für Auge und Ohr eingeladen. Eintritt: 20 Euro. Reservierungen und Kartenvorverkauf: Kurverwaltung Dierhagen, Tel. 038226 201

Sonntag, 29. August

15.00 Uhr: Der Ostseekasper kommt (Eintritt frei), Waldbühne Dierhagen Strand

Montag, 30. August

9.30 Uhr: Geführte Radwanderung mit naturkundlicher Wanderung, Teilnahmegebühr 8 Euro, mit Kurkarte 7 Euro, Treffpunkt: Haus des Gastes, Dierhagen Strand

Dienstag, 31. August

9-14 Uhr: Dierhäger Hafenmarkt mit Basteln für die Kleinen (wetterabhängig), Hafen Dierhagen Dorf

9.30 Uhr: Unterwegs mit Margarethe, Treffpunkt: Haus des Gastes, Dierhagen Strand

16.00 Uhr: Der Ostseekasper kommt (Eintritt frei), Waldbühne Dierhagen Strand

Mittwoch, 1. September

16.00 Uhr: Kinderprogramm mit dem Puppenmusiktheater Zauberton (Eintritt frei), Waldbühne Dierhagen Strand

Donnerstag, 2. September

10.00 Uhr: Historischer Rundgang mit Margarethe, Teilnahmegebühr: 5 Euro, mit Kurkarte 3 Euro, Treffpunkt: Haus des Gastes, Dierhagen Strand

19.00 Uhr: ZUMBA, Waldbühne Dierhagen Strand

Von UL