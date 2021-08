Greifswald

Sommer, Sonne, Ferien… Eine frische Brise Einkaufsvergnügen weht durch den Elisen Park Greifswald. Im beliebten Einkaufszentrum in der geschichtsträchtigen Hansestadt zwischen Rügen und Usedom finden Daheimgebliebene wie auch die vielen Urlauber jetzt alles, was man in der schönsten Zeit des Jahres braucht.

45 Fachgeschäfte an einem Ort

Im hell und freundlich gestalteten Center lassen sich manch „dicke Fische“ angeln. Die rund 45 Fachgeschäfte locken mit einem großen Angebot von Dingen des täglichen Bedarfs bis hin zur neuen Mode oder Elektronik. Mit einem Besuch im Einkaufszentrum ist alles erledigt, was für eine zünftige Grillparty im Garten oder einen romantischen Abend auf dem Balkon benötigt wird.

Mode, Heim und Hobby

Etwas Nettes zum Anziehen von bekannten Modemarken wie Adler, Bonita, Chelsea, E&N Collection, engbers, Ernsting‘s family, Fashion & Time, Intersport, Jeans Inn, Street One, Stresemann’s oder Reno Schuhe, ein Grill der neuen Generation von real, wo es auch das passende Fleisch und flüssige Beilagen gibt – all das gibt es auf dem Weg durch die Mall.

Blick auf den Eingangsbereich des Elisen Parks Greifswald. Quelle: Petra Hase

Heimwerker und Hobbygärtner kommen bei OBI und Hammer auf ihre Kosten, alles für das technisierte Heim und die elektronische Unterhaltung hat Media Markt auf Lager. Für den richtigen Durchblick sorgen Apollo Optik und eyes + more, schicke Geschenke gibt es bei „Sylvis dicke Kiste“, aber auch bei Douglas mit seinen „duften“ Ideen aus dem Reich der Kosmetik. Rossmann erweitert das Angebot mit seinem großen Drogeriesortiment. Angebote für Tisch und Teller bietet auch Discounter netto, die Stadtbäckerei Kühl und die Stadtbäckerei Junge servieren täglich frisches Brot, Brötchen und Kuchen.

Jede Menge Dienstleistungen und Service

Zwei Friseure – Cut and Colors und Klier Hair Group – sorgen für einen neuen Look. Die passenden Pflegeprodukte für zu Hause finden Sie im Haarshop 13. Viel Frisches für die Vase hat Blumen Bruse im Angebot. Dienstleistungen und Service von Apotheke, Vodafone-Shop und Telekom-Shop, Schuh- und Schlüsseldienst mit Paketshop, DHL-Paketstation, Geldautomat, Textilreinigung und Reisebüro bis zur Tabakbörse/Lottoannahmestelle und der Mecklenburgischen Versicherung runden mit internationalen Spezialitäten der Gastronomie das Angebot im Einkaufszentrum ab.

1800 kostenlose Parkplätze

Natürlich gibt es im Center auch kostenloses WLAN, einen Babywickelraum sowie behindertengerechte Parkplätze und Toiletten. Der Elisen Park hat zwei Bushaltestellen und genügend Fahrradständer für alle. Wer gern mit dem Auto kommt: Der Kundschaft stehen ca. 1800 kostenlose Parkplätze direkt am Haus zur Verfügung. Und günstig tanken kann man hier auch.

Alle Informationen gibt es hier auf einen Blick.

Von EP