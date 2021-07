Rostock

Im FLIP & FLY, der Trampolin- und Action-Arena in Rostock, sind kleine und große Hüpfer, Schulklassen, Firmen, Kindergeburtstagsrunden, Familien und Freunde willkommen. Bei dieser einzigartigen Kombination aus Spaß und Sport kann man sich richtig auspowern.

Spaß für Anfänger und Könner

Auf über 3000 Quadratmetern gibt es in der Trampolin- und Action-Arena FLIP & FLY Rostock für Jung und Alt viel zu erleben: Trampoline soweit das Auge reicht! Hier ist für jedes Level etwas dabei: Während die jüngeren Gäste und Trampolinanfänger in separaten Kinderbereichen und kleineren Parcours ungestört ihre Fähigkeiten verbessern können, werden ambitionierte Hobbyspringer auf den größeren Freerunning-Parcours an ihre Grenzen stoßen. Hier können also Anfänger und Profis sehr gute Erfahrungen machen.

Ausdauer und Geschicklichkeit kannst du auf dem Ninja-Warrior-Parcours testen oder auch beim Wettstreit der Kräfte am „Battle Beam“ und dem „Power Tower“. Quelle: Flip & FLY

Doch FLIP & FLY steht für mehr als nur Trampoline: Ausdauer und Geschicklichkeit kannst du auf dem Ninja-Warrior-Parcours testen oder auch beim Wettstreit der Kräfte am „Battle Beam“ und dem „Power Tower“. Oder wolltest du schon immer mal wissen, wie es ist, in einem riesigen Kissen zu landen? Dann springe in den Airbag von zwei unterschiedlichen Trampolinen und lande in der weicheren Alternative zu herkömmlichen Schaumstoffgruben.

Die Dodgeball-Arena hingegen bietet als klassische Zweifelder-Ball-Arena eine einzigartige Kombination aus Spaß und Sport für alle Altersklassen und jedes Fitness-Level.

Freier Eintritt für Zuschauer

Zuschauer zahlen keinen Eintritt und können trotzdem die einmalige FLIP & FLY-Atmosphäre bei guter Musik erleben. Zusammen mit einem leckeren Kaffee und ein paar Snacks macht sogar das Zuschauen im gemütlichen Loungebereich Spaß.

Die Öffnungszeiten im Sommer

Noch bis zum 5. September 2021 hat die Trampolin- und Action-Arena FLIP & FLY dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ab dem September 2021 gelten wieder die regulären Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 15 bis 20 Uhr, samstags 10 bis 20 Uhr und sonntags 10 bis 18 Uhr.

Du willst mehr erfahren oder direkt buchen? Dann besuche unsere Website!

Komm vorbei und flipp aus!

Trampolin- und Action-Arena FLIP & FLY, Industriestraße 10d, 18069 Rostock

Von TCC