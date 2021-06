Die Region Fischland-Darß-Zingst erwacht aus dem Corona-Schlaf: Am Wochenende finden endlich wieder Veranstaltungen statt. Unter anderem wird in Dabitz gefeiert. In Zingst wird es bluesig, in der gesamten Region blumig-schön und in Ahrenshoop künstlerisch. Die OZ-Ausflugstipps zum Wochenende des 12. und 13. Juni.