Prerow

Freunde von klassischer Musik und Shantys, Liebhaber der Vögel des Glücks – der Kraniche – und Fans von Kunst, geschaffen von hiesigen Kreativen, kommen in der zweiten Septemberhälfte in Prerow voll auf ihre Kosten.

Prerower Klassiktage 2021

Vom 17. bis 18.9.2021 laden die Prerower Klassiktage in den Kulturkaten „Kiek in“ ein. Auch dieses Jahr erwarten die Gäste das Kammerorchester der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, welches sich zusammen setzt aus Musik begeisterten Studenten verschiedener Fachbereiche der Alma mater halensis und ehemaligen Studenten, die bereits im Berufsleben stehen. Die Wurzeln des studentischen Musizierens in Halle reichen zurück bis ins 18. Jahrhundert.

Das Eröffnungskonzert läutet diese facettenreiche Veranstaltung am Freitag, 17.9. ein. Von 19 bis 21 Uhr erklingen „Preziosen aus dem mitteldeutschen Musikgarten“ – Instrumentalwerke, Arien und eine Kantate / Werke von Bach, Händel und Telemann.

Ausführende sind Gabriele Lamotte (Sopran), Alain Tissier (Oboe) und das Kammerorchester der MLU Halle-Wittenberg. Es werden Arien von Bach, Händel und Porpora, ein Oboenkonzert und galante Kammermusikwerke aus der barocken Glanzzeit Mitteldeutschlands zu hören sein.

Musikalische Reise: von Zarah bis Leander

Am Samstag, 18.9., 14 bis 15.15 Uhr, laden Anett Boose und das Mitteldeutsche SalonOrchester in den Kulturkaten „Kiek in“ zu „Von Zarah bis Leander – eine musikalische Reise in die Glitzerwelt des Tonfilmschlagers“ ein. Zu hören sind Lieder und Geschichten von Zarah Leander über Marlene Dietrich bis Hildegard Knef.

Meisterwerke von Mozart

Klassische Meisterwerke von Wolfgang Amadeus Mozart sowie berühmte Kammermusikwerke und eine Motette sind am Abend des 18.9. von 19 bis 21 Uhr im Kulturkaten zu hören. Gabriele Lamotte – Sopran, Bernd Bartolomäus – Klarinette und das Kammerorchester der MLU Halle-Wittenberg unter Leitung von Matthias Erben bringen die Werke zu Gehör.

Abschlusskonzert spannt den Bogen

Ich lade gern mir Gäste ein heißt es am Sonntag, 19.9., von 19 bis 21 Uhr beim Abschlusskonzert der Prerower Klassiktage im Kulturkaten „Kiek in“. Im Abschlusskonzert spannen die MusikerInnen einen weiten musikalischen Bogen von der Klassik bis ins 20. Jahrhundert, um das verehrte Publikum mit erlesenen und unvergesslichen Melodien aus Oper, Operette und Musical zu unterhalten. Gesamtleitung und Konzertmeister: Matthias Erben.

Vielfältiger Kunstmarkt lädt ein

Von Samstag, 18.9., bis Sonntag, 19.9.2021 lädt der Prerower Kunstmarkt in den Garten des Darßer Museums ein. Jeweils von 10 bis 18 Uhr bieten mehr als dreißig KünstlerInnen aus Mecklenburg-Vorpommern und weiteren Bundesländern unter den imposanten Eichen des Gartens hochwertige Arbeiten aus Keramik, Holz, Glas, Textil und Metall an.

Am 18. und 19. September lädt der Kunstmarkt in den Garten des Darß-Museums Prerow. Hier kann bei Livemusik gestöbert und gekauft werden. Quelle: ag

In stimmungsvoller Atmosphäre und ganz in Ruhe können Sie hier schöne Dinge entdecken und das ein oder andere Geschenk erwerben. Ob Gebrauchskeramik, Skulpturen, Schmuck, Accessoires oder Kleidung, alle Objekte sind von hoher Qualität und Ästhetik. Am Sonnabend und Sonntag begleitet „Mister Clarinet“ Jens Gutzmann mit Klarinette und Saxophon das Markttreiben und der spätsommerliche Museumsgarten lädt zum Verweilen ein.

Der Eintritt ist frei.

De Prerow Stromer mit traditionellen Seemannsliedern

Ob a cappella oder begleitet von Akkordeon, Gitarre, Bassgitarre und Mundharmonika, der Shantychor De Prerow Stromer singt seit nunmehr zwei Jahrzehnten die rauen Seemannslieder, darunter auch den weltweit berühmten und melancholischen Klassiker „Santiano“. Einst trafen sich De Prerow Stromer, um sich der Tradition, dem Singen von heimatlichen und maritimen Liedern, zu widmen. Heute halten sie diese vom Aussterben bedrohten Lieder lebendig und schreiben die Tradition mit eigenen Kompositionen wie „Gegen den Wind“, „Und immer wieder zieht es uns auf’s Meer“ fort. Am Sonntag, 19.9., 15 Uhr, sind sie auf der Freilichtbühne in Prerow zu erleben.

Der Eintritt ist frei.

Bildershow über Vögel des Glücks

Tauchen Sie am Montag, 20.9., 20 Uhr, im Kulturkaten „Kiek in“ in Prerow mit Sören Kaack, wissenschaftlicher Mitarbeiter im NABU-Kranichzentrum, während seines Lichtbildervortrages „Aus dem Leben der Kraniche“ in das Leben der majestätischen Vögel ein! Sören Kaack möchte diese beeindruckenden Vögel mit dem Publikum über ein Jahr begleiten. Neben dem faszinierenden Zug der Kraniche und der Aufzucht der Jungen wird er auch einiges zur Beringung und Besenderung dieser zarten Tiere berichten.

Nach erfolgreichem Studium der Biodiversität und Ökologie ist der Wissenschaftler seit September 2019 bei den Kranichschützern dabei. Schon immer galt sein Interesse der Ornithologie. Daher können Sie von ihm noch viel mehr über die heimische Vogelwelt erfahren.

Von UL