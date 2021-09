Prerow

Urlaub in Prerow lohnt sich immer. Und auch in der kühlen Jahreszeit hat das idyllische Örtchen für seine Gäste eine Menge Abwechslung zu bieten. Ob Hafenmarkt, Vortrag zur Geschichte der Region, Livekonzert oder Antik- und Trödelmarkt – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Auch die sportlichen unter den Urlaubern kommen mit dem Nationalparklauf voll auf ihre Kosten und können auch in den schönsten Wochen des Jahres etwas für ihre Fitness tun und sich beweisen.

Markt: Kunst und Meer

Am Freitag, den 24.9., am Samstag, den 25.9. und am Freitag, den 1.10 sowie am Samstag, den 2.10.2021 findet im Prerower Hafen der Markt „Kunst und mehr“ statt. Die über 20 Anbieter vermitteln Einblicke in ihre Arbeitsweise, laden auch zum persönlichen Gespräch, verkaufen Ihre Produkte, und führen ihr Handwerk vor. Sie erleben hier unter anderem Arbeiten Schmuck-, Keramik-, Floristik-, Holz-., Stoff-, und vieles mehr. Lassen Sie sich überraschen. Eintritt frei

Vortrag „Historische Wege“

Anfang 2005 gründete der Prerower Bernd Goltings einen Eigenverlag, den er “Darß Verlag“ nannte. Vorrangiges Ziel dieser Unternehmung war die Veröffentlichung einer Schriftenreihe über die Verkehrsgeschichte der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Nach vielen Jahren intensiver Recherche in zahlreichen Archiven der gesamten Region und unzähligen Schreibstunden konnte im Mai 2005 das erste Buch über die Verkehrsgeschichte der Halbinsel vorstellen. Seit den letzten Jahren hält er Vorträge zur Geschichte der Region. Am Montag, 27. 9., 20 Uhr geht es im Kulturkaten Prerow „Kiek in“ um die historischen Wege auf der Halbinsel. Veranstaltungsbeginn ist 20 Uhr. Eintritt: 8 Euro + ggfs. Tageskurabgabe lt. Satzung

Konzert: Dünen Grass

Dünengras auf dem Darß, Bluegrass in Tennessee. Das bläulich schimmernde Gras gab einer ganzen Musikrichtung den Namen, einer Musik, die für ihre Melodiösität, Virtuosität und besondere Rhythmik geliebt wird. Die fünfköpfige Acoustic String Band Dünen Grass vom Darß hat sich dieser ehrlichen, handgemachten Musik mit mehrstimmigem Gesang verschrieben. Davon können sich Interessenten am Mittwoch, 29.9.2021 ab 20 Uhr im Kulturkaten „KIek in“ in Prerow überzeugen. Eintritt: 15 Euro + ggfs. Tageskurabgabe lt. Satzung

18. Nationalparklauf ab Freilichtbühne

In einer der abwechslungsreichsten Landschaften der deutschen Ostseeküste „Fischland-Darß- Zingst“ liegt das Ostseebad Prerow. Schon über 100 Jahre zieht es Strandläufer und Sonnenanbeter in das ursprünglich erhaltene Prerow. Die jod- und salzhaltige Luft am Strand, das ausgeglichene würzige Klima im Darßwald, sonnendurchflutete Wiesen, rauschende Schilfflächen am Bodden - diese unterschiedlichen klimatischen Reizzonen machen den Charme von Prerow aus.

Öffnen für die stille Schönheit Darß

Mit jedem Atemzug werden Körper und Geist freier, unbeschwerter und gesünder - öffnen sich für die stille Schönheit der Darß Landschaft. Wild-romantische Strände, von Wind und Wellen in Jahrhunderten geschaffen, warten auf Entdeckung. Prerow liegt mitten im Gebiet des Nationalparks „Vorpommersche Boddenlandschaft“. Dieses Jahr führt der bereits 18. Nationalparklauf durch die unberührte Natur des Darßwaldes. Es erfolgt eine neue Streckenführung, da im Herbst 2021 Baubeginn für die neue Seebrücke ist. Start und Ziel ist derzeit die Freilichtbühne Prerow. Zudem ist dieser besondere Naturlauf auf 150 Teilnehmer begrenzt.

Nationalparklauf auf einen Blick Folgende Läufe können bestritten werden: Läufe: Bambini Lauf 1000 m (am Strand) Lauf 10,5 km (Nordic) Walking 10,5 km Halbmarathon 21 km Ablauf: ab 8.00 Uhr - Anmeldung 10.00 Uhr - Bambini-Lauf über 1.000 m 10.20 Uhr - Start des Halbmarathons und des 10,5 km-Laufs 10.30 Uhr - Start des (Nordic) Walking-Laufs über 10,5 km Danach finden die Siegerehrungen des Bambini-Laufes und der Erwachsenenläufe statt. Anmeldung unter www.tollense-timing.de.

Dieses Jahr geht es beim 18. Nationalparklauf nur in den Darßwald, da es eine neue Streckenführung gibt. Quelle: Frank Burger

Antik- und Trödelmarkt am Kulturkaten „Kiek In“

Am Samstag, den 2.10.2021 wird im Kulturkaten „Kiek in“ von 10 bis 16 Uhr wieder zu einem Antik- und Trödelmarkt am Kulturkaten Kiek In geladen! Dem einen liegt es vor den Füßen oder überfüllt das Regal, der andere ist schon ewig auf der Suche danach oder freut sich über das Schnäppchen. Schauen Sie den Einheimischen doch mal in die Kramkisten. Oder haben Sie sogar selbst noch Bedarf für einen Stand? Es kann sich noch angemeldet werden unter: Tel.: 038 233 - 60 276.

Von UL