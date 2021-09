Wustrow

Auch wenn die Tage kürzer werden und es ab und zu mal stürmt regnet, ist ein Urlaub in Wustrow dank interessanter Veranstaltungen auch außerhalb der Hauptsaison empfehlenswert. Kreative und Freunde klassischer Musik kommen voll auf ihre Kosten.

Duo Caracol - eine musikalische Reise von West nach Ost

Das Duo Caracol lädt am Donnerstag, den 7.10., um 20 Uhr auf eine musikalische Reise von West nach Ost ins Fischlandhaus Wustrow (Neue Str. 38) ein. Die beiden Geiger aus Rostock begeben sich dabei aus Frankreich über Norddeutschland, Österreich, Ungarn, Polen bis in die Ukraine. Zu Gehör bringen Marta Kolomyiets und Holger Wangerin u.a. Werke von Telemann, Bartók und Wieniawski, aber auch eine deutsche Erstaufführung erwartet das Publikum an diesem Abend.

Kartenreservierungen (12 Euro/10 Euro) unter 038220/80465 werden empfohlen!

Herbstbasteln und Kränze binden

Der Herbst ist da und bringt reichlich bunte Blätter, Kastanien, Eicheln usw. - eine perfekte Zeit um tolle Herbstkränze zu binden und Herbstgestecke selbst zu entwerfen. Unter fachkundiger Anleitung haben Interessierte freitags im Oktober (8.,15.,22. und 29.10.) in der Strandwerkstatt „Kattenkes Goorn“ (Norderstr. 11) in Ostseebad Wustrow die Gelegenheit sich kreativ auszutoben und auszuprobieren. Los geht es jeweils 15 Uhr, die Dauer beträgt ungefähr 2 Stunden.

Bitte rechtzeitig im Laden, unter 0176/61170205 oder per Mail an info@silviapriebe.de anmelden und warm ankleiden, da im geschützten Außenbereich gearbeitet wird.

Kosten: pro Person 10 Euro + Material

Von UL