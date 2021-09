Wustrow

Wer sich im Urlaub für den Besuch einer Veranstaltung entscheidet, möchte auch von ihr begeistert werden. Bei diesen abendfüllenden Programmen sind wir uns sicher, dass Wustrow den Nerv von kulturhungrigen Menschen getroffen hat.

Blessur d´amour - Die Anatomie der Liebe

Eine kleine Reiseapotheke des Trostes für verletzte Herzen zusammenzustellen – das versprechen Marie Giroux (Gesang), Jenny Schäuffelen (Klavier & Akkordeon) und Heiko Michels (Gitarre) am Samstag, den 18.9., um 19 Uhr mit ihrem Konzertprogramm „Blessur d´amour“. Dabei schöpfen sie aus dem französischen Chansongut von Sardou, Becaud, Aznavour, Ferré und vielen mehr und suchen nach Antworten: Hilft Schokolade gegen Liebeskummer oder ist Schokoladeneis besser? Kann eine Liebe durch eine andere ersetzt werden? Lässt sich das Herz täuschen? Kann man sich entlieben und gibt es eine Sammelstelle für die verflossenen Geliebten? Egal, welche Fragen in Sachen Liebe auftauchen, die Musiker versuchen im Obstgarten am Haus des Gastes (Ernst-Thälmann-Str. 11) dem Geheimnis der Liebe auf den Grund zu gehen und ihre verschiedenen Facetten zu erkunden.

Da sie keine Packungsbeilage im Gepäck haben, braucht niemand wegen Risiken und Nebenwirkungen den Arzt oder Apotheker zu fragen ... dafür bürgen die Musiker mit Charme, Witz, Stimmen, Klavier, Gitarre, Akkordeon und viel Herzblut.

Der Eintritt ist frei. Um Wartezeiten beim Einlass zu verkürzen, wird das Nutzen der Luca-App empfohlen.

Die Veranstaltung kann nur bei geeignetem Wetter stattfinden!

Música do mundo

Unter diesem Motto entführt der brasilianische Sänger Iago Ramos musikalisch an die Strände von Rio de Janeiro, auf eine Gondelfahrt nach Venedig, ins spanische Sevilla, in die Wiener Opernhäuser oder in die Jazzclubs von New Orleans. Der Rostocker Gitarrist und Sänger Matthias Kaye ergänzt das abwechslungsreiche Programm mit witzigen Chansons und bekannten Gitarrenkompositionen. Nicht zuletzt durch den Charme des Südamerikaners und den Wortwitz der beiden Musiker wird dieser Abend zu einem Erlebnis voller Emotionen.

Mittwoch, 22.9.2021, 19.00 Uhr, Obstgarten am Haus des Gastes

Der Eintritt ist frei. Um Wartezeiten beim Einlass zu verkürzen, wird das Nutzen der Luca-App empfohlen.

Die Veranstaltung kann nur bei geeignetem Wetter stattfinden!

„KASSANDRA – ein besonderes Schicksal

Die Schauspielerin Cornelia Gutermann-Bauer (Turmalintheater) macht in der Figur der „KASSANDRA“ eine über dreitausendjährige Geschichte beeindruckend sichtbar. Ein herausgehobenes Schicksal wird am Donnerstag, den 23.9., um 20 Uhr von ihr im Fischlandhaus Wustrow (Neue Str. 38) dargestellt.

Es gehört der Vergangenheit an, ist fest verankert in einer frühen Zeit der Menschheitsgeschichte und rückt doch, schwebend zwischen Mythos und Utopie, als Erlebnis unglaublich nahe. Als Kriegsbeute des Griechenkönigs Agamemnon erinnert sich Kassandra an die Ereignisse um den Krieg in Troja, an ihre Bemühungen in dieser Vorkriegs- und Kriegszeit als Mensch, als Frau zu leben.

Sie schildert das Patriarchat in seinen subtilsten und grausamsten Formen, wie Frauen zum Objekt gemacht werden, wie allmählich ein Feindbild entsteht, wie Konflikte emotionalisiert werden, wie der männliche Begriff der Ehre schließlich den Krieg unvermeidlich werden lässt.

Sie fragt nach, gerät in Opposition und Widerstand. Und sie erkennt sich selbst, erfährt ihre eigene Kraft und ihre eigene Stimme! Ein zeitlos- aktuelles Stück – eine authorisierte Bühnenfassung von Christa Wolf – über die Entdeckung der eigenen Kraft, der Freiheit im Widerstand gegen Blendung und Betrug.

Kartenreservierungen (12€/10€) unter 038220/80465 werden empfohlen!

Von UL