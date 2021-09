Zingst

Unterschiedlicher können die Veranstaltungen nicht sein und gerade deshalb findet jeder Urlauber etwas für seinen persönlichen Geschmack. In Zingst kann man sich für die Umwelt engagieren, rhythmischer Musik aus den amerikanischen Südstaaten lauschen und eine Soloinszenierung, bei der es um das Leben und die Welt Kafkas geht.

Coastal Cleanup Day in Zingst

Im Rahmen des International Coastal Cleanup Days, der jedes Jahr am dritten Samstag im September stattfindet, kommen weltweit Menschen zusammen, um freiwillig Flüsse und Strände von Abfällen zu säubern.

Im Rahmen des International Coastal Cleanup Days treffen sich am 18.9, 10 Uhr, an der Seebrücke Zingst Menschen, die am Strand Müll sammeln. Quelle: Maik Maik Pixelino

So soll aktiv ein starkes Zeichen gegen die Verschmutzung der Weltmeere gesetzt werden. Auch in Zingst treffen wir uns am 18.9.,10 Uhr, an der Seebrücke zum gemeinsamen Strandputz. Müllsäcke und Müllzangen (soweit vorhanden) werden direkt vor Ort verteilt. Handschuhe sowie eigene Müllzangen sind bitte mitzubringen. Als kleines Dankeschön gibt es für jeden Unterstützer ein Kalt- oder Heißgetränk am Zuckerhut.

Konzert: „Ragtime, Jazz & Boogie Woogie“

Am 18.9., 20 Uhr, heißt es im Zingster Kurhaus an der Seebrücke „Ragtime, Jazz & Boogie Woogie“. Und das sind die Künstler: Matthias Hessel ist ein brillanter Pianist, der sich schon in jungen Jahren auf den Weg gemacht hat, die alten Klavierstile des Jazz zu erforschen. Diese, zumeist rhythmische Musik, die sich in den Tanzlokalen der Südstaaten Amerikas entwickelte und mit der ein einziger Musiker „den ganzen Laden“ in Bewegung bringen konnte, hat es ihm angetan. In Weimar ausgebildet, lebt der gestandene Profi seit 1985 in Berlin, wo er auch als Lehrer an der Musikhochschule „Hans Eisler“ tätig ist. Daneben spielte er auf den großen und kleinen Bühnen des ganzen Landes und trat u. a. mit Günther Fischer, Bill Ramsey und Manfred Krug auf. In Zingst wird Matthias neben seinem Soloprogramm auch mit der temperamentvollen Saxophonistin Tina Tandler zusammenspielen. Herzlich Willkommen zu einem lebendigen Konzerterlebnis im Kurhaus an der Seebrücke.

Eintritt: 17,00 € |Kinder 7-17 Jahre 6,00 € (bei Online - Buchung zzgl. Gebühren)

KAFKA oder Das Zögern vor der Geburt

Das Turmalin-Theater ist bundesweit für seine herausragenden Solo-Inszenierungen bekannt und mit Cornelia Gutermann-Bauer steht eine ganz ungewöhnliche Schauspielerin auf der Bühne. Am 24.9., 17 Uhr, ist sie in der Zingster Bibliothek zu erleben. Gutermann-Bauers Bühnen-Collage aus den Tagebüchern, den Briefen und dem erzählerischen Werk zeigt die Auffassung von Welt und Leben des Schriftstellers Franz Kafka mit dessen ureigensten Mitteln: dem Kafkaesken.

Cornelia Gutermann-Bauer am 24.9., 17 Uhr, mit „KAFKA oder Das Zögern vor der Geburt“ in der Bibliothek Zingst. Quelle: Günter Bauer

Stationen einer dramatischen Biografie ziehen am Zuschauer vorüber: Cornelia Gutermann-Bauer, in der Rolle des Franz Kafka, zeigt Episoden eines Lebensdramas, das soweit nicht entfernt ist vom Üblichen. Aber, der da spricht ist der bedeutendste Schriftsteller des 20. Jahrhunderts! Eine Figur, die in ihrer Skurrilität komisch anmutet, zum Schmunzeln reizt, aber auch zum Nachdenken anregt. In einem furiosen Finale durchbricht Kafka alle Schranken der Angst: „Solange du nicht zu steigen aufhörst, hören die Stufen nicht auf. Unter deinen steigenden Füßen wachsen sie aufwärts!“ Tickets 12,- €, Tickets erhältlich im Max Hünten Haus.

Von UL