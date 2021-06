Zingst

Ausgerechnet einem Kabarettisten passiert das unerwartete Wunder: Er wird älter. Das klingt nun wirklich nicht sehr aufregend, aber wer Ralph Richter kennt, der ahnt: Es könnte trotzdem lustig werden.

Vor lauter Kabarettspielen hat er ganz vergessen: Er hat genullt. 60! Schon? Oder erst? Egal, 60 sind die neuen 40. Der Testosteronspiegel nimmt ab, dafür nimmt die Altersweisheit zu. Also erzählt er wieder Geschichten, bei denen man sich so seine Gedanken machen kann. Was davon ist wirklich passiert und was hat er erfunden? Man weiß es nicht. Aber gerade das macht ja die Spannung aus.

Wir brauchen mehr Wunder!

60 Jahre, davon 35 auf der Bühne. Ohne nennenswerten Schaden angerichtet zu haben. Ein Wunder, das man sich nicht erklären kann. Darum brauchen wir einfach mehr Wunder. Wo jeder sagt: Ich kann es kaum glauben. Davon wird in dem Programm „Weltwundern“ erzählt. Sie werden sich wundern!

Der Eintritt kostet 17 Euro, Kinder im Alter von sieben bis 17 Jahren zahlen sechs Euro (bei Onlinebuchung zzgl. Gebühren).Tickets gibt es im Kurhaus Zingst.

Von Simone Marks