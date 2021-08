Wustrow

Wenn Uwe Murek (Saxophon) und Klaus Hammer (Gitarre) am Freitag, dem 13. August, um 20 Uhr im Obstgarten am Haus des Gastes (Ernst-Thälmann-Str. 11) im Ostseebad Wustrow spielen, können sich die Zuhörer auf eine abwechslungsreiche Mischung mit Musikelementen aus Flamenco, Swing, Jazz, Folk und Pop freuen.

Die beiden Rostocker Musiker lassen dabei eigene Kompositionen, Bekanntes und Improvisationen erklingen.

Musikalische Stadtführung durch Paris

Eine Stadtführung durch Paris, ganz ohne laufen zu müssen? Paris an der Ostsee? Wenn Marie Giroux (Mezzosopran) und Jenny Schäuffelen (Klavier, Akkordeon) als Duo „Pariser Flair“ die Bühne erobern, geht es meist abwechslungsreich und unterhaltsam zu. So laden die zwei Profimusikerinnen am Samstag, 14. August, um 20 Uhr in den Obstgarten am Haus des Gastes Wustrow ein, um dem Publikum eine Pariser Stadtführung der Extraklasse nahezubringen. Mit französischen Chansons und charmanter Moderation geleiten sie die Zuhörer an besondere Orte der Stadt, nehmen unter anderem Kurs aufs Rotlichtviertel und in Feinschmeckerrestaurants.

Als kleines Bonbon bekommen die Gäste am Ende des Abends eine Tourenbeschreibung mit Tipps und Adressen, so dass dem eigenen Erkunden der Stadt an der Seine nichts mehr im Wege steht.

Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei. Um Wartezeiten beim Einlass zu verkürzen, wird das Nutzen der Luca-App empfohlen. Die Veranstaltung kann nur bei geeignetem Wetter stattfinden!

Von UL