Ostseebad Wustrow

Neben beeindruckenden Zeesbootfahrten und Schiffsausflügen, inklusive Kranichtouren, lässt sich die malerische Gegend herrlich zu Fuß oder mit dem Rad erkunden.

Wer im Urlaub außerdem kreativ sein möchte, hat immer mittwochs die Gelegenheit dazu. Dann lädt Korbflechterin Bianca Prill von 10 bis 16 Uhr an das Fischlandhaus Wustrow (Neue Str. 38) ein. Dort zeigt und erklärt sie interessierten Besuchern das Handwerk des Weidenflechtens. Wer Lust hat, kann sich außerdem gegen Kostenumlage von 10 bis 12 Uhr im Flechten kleinerer und größerer Werke ausprobieren.

Geschichten und Kurioses

Freitags haben interessierte Gäste die Möglichkeit, an einer Ortswanderung mit Dr. Zita Àgota Pataki teilzunehmen. Diese lässt in ungefähr 1,5 Stunden die Teilnehmer in die Seefahrervergangenheit des Ortes eintauchen. Vor den Geschichten über Kapitäne, ihre Familien und ihre Häuser, Künstlerinnen und Dorfkuriositäten werden besonders auch die Anfänge der Bäderkultur hier schnell erfassbar und vor dem inneren Auge wieder lebendig. Los geht es immer um 10 Uhr beim Haus des Gastes (Ernst-Thälmann-Str. 11). Die Teilnahme ist kostenfrei.

Tanzkurse am Freitag

Ebenfalls freitags wird im Ostseebad Wustrow in der Fischlandhalle und im Yogahaus getanzt. Unter Anleitung der erfahrenen Tanzpädagogin Yvonne Middelborg werden verschiedene Tanzkurse für unterschiedliche Altersklassen ab 5 Jahren bis hin zu Erwachsenen geboten.

