Wustrow

Immer montags lädt der Kinder- und Jugendverein „De Klabauters e.V.“ alle kleineren Gäste zur Bernsteinsuchaktion an den Strand ein. Mit Sieben ausgerüstet, können die Kinder dann direkt an der Seebrücke fleißig im Sand nach Bernsteinen suchen und ihren garantierten Fund behalten.

Los geht es immer um 15 Uhr, Treffpunkt ist rechts von der Seebrücke (bei geeignetem Wetter).

Vorhang auf für Kinder

Zwischen Ende Juni und Anfang September heißt es „Vorhang auf für Kinder“ im Fischlandhaus Wustrow (Neue Str. 38). Umgeben von den Kunstwerken der aktuellen Ausstellungen, erleben die Kinder und ihre Familien hier verschiedenste Vorstellungen vom Puppenspiel über Musiktheater bis hin zur Clownerie. Und während so manche Eltern die Zeit nutzen, um sich einmal in Ruhe in der vor Ort ansässigen Bibliothek umzuschauen, ist von nebenan begeistertes Rufen und Klatschen zu hören.

„Die kleine Meerjungfrau“ – Puppentheater mit dem Figurentheater Winter. Quelle: Figurentheater Winter

Nächste Termine:

Dienstag, 20.7., 16 Uhr: „Hase und Igel – eine ausgefuchste Geschichte“, Figurentheater Puppenstelz

Dienstag, 3.8., 16 Uhr: „Frau Fischer und ihr Mann“, Figurentheater Ernst Heiter

Dienstag, 17.8., 16 Uhr: „Tierisch was los“, Heike Kellermann

Dienstag, 31.8., 16 Uhr: „Die kleine Meerjungfrau“, Figurentheater Winter

Kartenreservierungen unter 038220/80465 werden empfohlen.

Sommerbasteln am Clubhaus

Mittwochs findet bei geeignetem Wetter vor dem Clubhaus der Klabauter (Strandstr. 14) das Sommerbasteln statt. Mit dem Einsatz einfacher Materialien kommen die Kinder hier schnell zu einem kreativen Erfolgserlebnis.

Beginn ist jeweils um 15 Uhr.

Ostseekasper im Kinozelt

Wie jeden Sommer ist auch der Ostseekasper wieder wöchentlich im Sommerkino Wustrow zu Gast. Immer mittwochs und sonntags packt er dort um 11 Uhr einen Sack voll Abenteuer und Geschichten für die Kinder aus.

Bastle dein Souvenir selbst

Eine tolle Möglichkeit, selbst ein Souvenir zu entwerfen und umzusetzen, bietet sich Familien in der Strandwerkstatt „Kattenkes Goorn“ (Norderstr. 11). Dienstags und freitags finden jeweils um 10 Uhr im geschützten Außenbereich unter fachkundiger Anleitung entsprechende Kurse mit Materialien wie Treibholz, Seeglas, Muscheln usw. statt.

Anmeldungen bitte rechtzeitig unter Tel. 0176/61170205.

Entdeckertouren für Klein und Groß

Familien, die zeitlich lieber unabhängig unterwegs sind, können das Ostseebad Wustrow spielerisch selbst entdecken. Erst kürzlich wieder aktualisiert und neu aufgelegt wurde „Mit Käpt’n Brathering durch Wustrow – eine Entdeckungstour für unsere kleinen Gäste“. Dieses Heft ist für Kinder, ungefähr ab dem Schulalter, kostenlos im Haus des Gastes (Ernst-Thälmann-Str. 11) erhältlich.

Das Begleitheft „„Mit Käpt’n Brathering durch Wustrow“ ist kostenlos im Haus des Gastes Wustrow erhältlich. Quelle: KV Wustrow

Anhand einer Karte und der von Käpt’n Brathering gut erklärten Route folgen die Kinder einem Pfad durch das gesamte Ostseebad und bekommen ganz nebenbei jede Menge Wissenswertes und Kuriositäten über den Ort vermittelt. Und natürlich darf der Rätselspaß dabei nicht zu kurz kommen! Im ganzen Heft sind Rätsel zu finden, die entlang des Weges gelöst werden müssen. Wer zum Schluss das richtige Lösungswort herausgefunden hat, darf sich mit diesem eine tolle Überraschung im Haus des Gastes abholen.

Von UL