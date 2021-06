Zingst

Manche Dinge brauchen Zeit zum Reifen; wie ein guter Wein, ein alter Whisky ... oder auch Musik! In diese Kategorie gehört die Pass Over Blues Band, die zum Besten gehört, was es an Blues & Bluesrock aus deutschen Landen zu hören gibt.

Ihre Markenzeichen sind inbrünstiger Gesang plus perfekt aufspielende Instrumentalisten, gepaart mit jeder Menge Erfahrung. Ihr Sound ist außergewöhnlich und exquisit, edel und erdig, vollmundig und tiefschwarz. In ihren Konzerten unternehmen die vier Jungs einen Streifzug durch die Bluesgeschichte. Dabei wird auf die „bloße Adaptionen“ von Klassikern verzichtet, denn diese Musiker haben viel erlebt und viel zu erzählen.

Freuen Sie sich auf eine spielfreudige Band auf ihrer 30-jährigen Jubiläums-Tour 2021. Der Eintritt kostet 17 Euro, Kinder im Alter von sieben bis 17 Jahre zahlen sechs Euro (bei Online-Buchung zzgl. Gebühren). Tickets gibt es im Kurhaus Zingst.

Von Simone Marks