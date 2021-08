Prerow

Ein Leseabend am Meer, an der Prerower Seebrücke gleich links, der literarisch brillant in vergangene Zeiten zurückführt. Das pommersche Gut der Familie von Quindt ist Schauplatz sowie Dreh- und Angelpunkt einer beeindruckenden Familiengeschichte, meisterhaft erzählt von Christine Brückner.

Es liest die Buchhändlerin Elisabeth Martha Münchow. Besucher können es sich am Feuer oder in einem Strandkorb gemütlich machen. Bitte an eine Decke und Getränke Ihrer Wahl denken. Der Eintritt ist frei.

Freitag, 13. August, 19.30 Uhr, Seebrücke Prerow

Romantische Strandkorblesung Quelle: Kurverwaltung

Jürgen Plato live

Swing und Klezmer mischen sich fröhlich in den Musikprogrammen von Jürgen Plato. Mit Saxophon und Bassklarinette erfindet er Altes wieder neu, scherzhaft und träumerisch. In seinem Soloprogramm nimmt er gern Impulse der Malerei und der Poesie mit hinein und spielt „mit klingenden Bildern“ – so nennt er das. Zeichnung, Publikum und Musiker betrachtet er als pulsierendes Dreieck mit Eigenleben. So entsteht eine Art Gemeinsamkeitskunst. Eintritt frei.

Sonntag, 15. August, 15 Uhr, Freilichtbühne Prerow

Prerower Surffilmnacht am Sportstrand

Open-Air-Kino: Der Filmtitel wird auf der Website und der Facebookseite vom Sportstrand bekanntgegeben. Bitte Decke, Handtuch oder Klappstuhl mitbringen. Eintritt frei.

Montag, 16. August, 21 Uhr, Sportstrand, Strandübergang 22 Prerow

Teqball spielen am Sportstrand Prerow. Im Juli wurde dort ein großes Turnier veranstaltet. Quelle: Sportstrand Prerow

7. Folk-Tage

Zum 7. Mal finden die Prerower Folk-Tage statt. In diesem Jahr spielt Schweden mit der Bretagne, Wales mit Dänemark, Norwegen mit Schottland. Folk – die Musik der vielen kleinen Orte, die immer weitergegeben wird und weiterwandert. Bei den Folk-Tagen in Prerow angekommen, stehen am Ende alle Beteiligten als Nordic-Celtic-Festival-Band in einem Finale Grande gemeinsam auf der Bühne.

Eintritt: Tageskarte 15 Euro / Zwei-Tageskarte 24 Euro (+ggfs. Tageskurabgabe lt. Satzung).

Freitag/Sonnabend, 20./21. August, 19.30 Uhr & 21 Uhr, Freilichtbühne Prerow

Was noch so los ist

Der Museums-Förderverein des Darß-Museums hat an drei Tagen in der Woche den Museumsladen geöffnet. Besucher können Regionalliteratur, Postkarten, Keramik, handgemachte Seifen, Darßer Haustüren und andere Reise-Andenken erwerben.

Jeden Donnerstag, Freitag, Sonnabend, 10 bis 16 Uhr

Der Museumsladen Quelle: Darß-Museum

Lichterbildervortrag

Der ehemalige Revierförster Klaus-Herbert Schröter ging nicht nur mit der Zieloptik durch Wald und Flur. Als Hobbyfotograf war immer eine Kamera dabei. Mit vielen einmaligen Fotos stellt er an diesem Abend seinen ehemaligen Wirkungsbereich, den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft, vor. Besucher erleben zum Teil unberührte Natur in faszinierenden Aufnahmen und lernen Bereiche kennen, die vor Besuchern geschützt werden. Auch die vier Jahreszeiten an der Küste werden ins Bild gerückt.

Montag, 16. August, 20 Uhr, Kulturkaten Kiek In, Prerow. Eintritt: 8 Euro (+ ggfs. Tageskurabgabe lt. Satzung)

Bob-Ross-Malkurs

Entdecken Sie Ihre künstlerischen Möglichkeiten! Sie malen in einer kleinen Gruppe Ihr ganz persönliches Urlaubsbild und lernen dabei die so faszinierend einfache Malweise des Amerikaners Bob Ross kennen. Nach nur wenigen Stunden werden Sie ein selbst gemaltes Ölbild mit einem Urlaubsmotiv vom Darß mit nach Hause nehmen, auf das Sie garantiert stolz sein werden.

Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Malnachmittag. Sie brauchen nur Neugier und vor allem gute Laune mitzubringen. Sämtliche Materialien sind in der einmaligen Kursgebühr von 75 Euro inbegriffen.

Freitag, 13. August, 14 Uhr, Kulturkaten Kiek In. Anmeldung zum Malkurs unter Tel. 0174 - 68 466 75

Bootsbaukurs für Erwachsene

Der Bootsbauer Jens Lochmann zeigt Kursteilnehmern die unterschiedlichen Techniken der Holzbearbeitung, des Kalfaterns und der Oberflächenbehandlung. Sie arbeiten aktiv an der Restaurierung eines alten Fischerbootes mit und erhalten zum Abschluss ein Teilnehmerzertifikat. Teilnahmegebühr: 8 Euro pro Stunde / 40 Euro ganztags.

Nur mit Voranmeldung an der Museums-Kasse oder unter Tel. 038233-69750. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Dienstag, 17. August, 9 Uhr, Darß-Museum, Waldstr. 48, Prerow

