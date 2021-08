Prerow

Am Wochenende 20. und 21. August finden zum siebten Mal die Prerower Folk-Tage statt. In diesem Jahr spielt Schweden mit der Bretagne, Wales mit Dänemark, Norwegen mit Schottland. Folk ist die Musik der vielen kleinen Orte, die immer weitergegeben wird und weiterwandert. Bei den Folk-Tagen in Prerow angekommen, stehen am Ende alle Beteiligten als Nordic-Celtic-Festival-Band in einem Finale Grande gemeinsam auf der Bühne.

Freitag/Sonnabend, 20./21. August, 19.30 Uhr & 21 Uhr, Freilichtbühne Prerow

Eintritt: Tageskarte 15 Euro, Zwei-Tageskarte 24 Euro (+ggfs. Tageskurabgabe lt. Satzung)

Vollmondtour auf dem Prerowstrom

Willkommen zur Stand-up-Paddle-Vollmondtour auf dem Prerowstrom mit gemütlichem Beisammensein an der Feuerschale. Die Teilnehmer werden mit Knicklichtern und Leuchtfarbe ausgestattet, die Boards sind mit Lichterketten beleuchtet. Ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein inkl. Snack und Getränk sowie Boardmiete (30 Euro). Um Anmeldung unter Tel: 0170-27 125 27 wird gebeten, da die Plätze limitiert sind.

Sonntag, 22. August, 22 Uhr, ab Hafen Prerow

Cartoonair-Abendshow: Musik-Comedy

Nach dem furiosen Auftritt im Sommer 2020 mit aktualisiertem Programm wieder beim Cartoonair am Meer zu Gast: das Musik-Comedy-Duo Reis Against The Spülmaschine, das schon etliche regionale Songslams gewonnen hat. Geboten wird ein Lachmarathon aus Liedparodien, Musik-Coverett vom Feinsten.

Die beiden Wortakrobaten lassen keinerlei Zweifel daran, dass sie in Topform sind. Ihre Energie ist in der Lage, einen Raum in ein Stadion zu verwandeln, in dem sich Songs aus der ganzen Welt zu einer ekstatischen Liedermacher-Comedy-Rockshow vereinigen – on Mozart bis Mark Forster, von Simon & Garfunkel zu den Beastie Boys.

Mittwoch, 25. August, 20 Uhr, Freilichtbühne Prerow, Eintritt 20 Euro, mit Kurkarte und für Prerower 17 Euro

Köstritzer-Jazzband live erleben

Die Band besteht aus fünf Musikern, ihr Repertoire ist eine Mischung aus Soul- und Latin-Jazz unter Verwendung traditioneller Elemente. Diese Verbindung verleiht der Köstritzer-Jazzband einen unverwechselbaren, modernen Sound.

Mittwoch, 25. August, 20 Uhr, Binnen & Buten, Hauptübergang 2a, Prerow, Eintritt frei

Sommerlesung: Wladimir Kaminer

Die Anfänge der „Russendisko“ in Berlin sind schon ein paar Tage her, doch Wladimir Kaminer hat nicht wieder das Weite gesucht. Er blieb und beobachtet seitdem mit hintergründigem Witz und viel Herz seine Umgebung. In seinen Büchern beschreibt er unvergessliche Menschen, ungewöhnliche Begegnungen und den ganz normalen Wahnsinn des Lebens.

Bei seiner Sommertour liest er aus seinem aktuellen Buch und auch Geschichten, die manchmal erst wenige Stunden alt sind. Der Ausgang ist stets ungewiss, niemals vorhersehbar, aber immer einzigartig.

Freitag, 27. August, 20 Uhr, Freilichtbühne Prerow, Eintritt: 20 Euro + ggfs. Tageskurabgabe lt. Satzung

Vom Fischerdorf zum Ostseebad

Die Museumspädagogin Doris Pagel nimmt Sie mit auf eine Zeitreise durch den Ort Prerow. Auf vielen alten Postkarten sind das Leben und die vielen Bauten der Prerower zu sehen. Neben den vielen Bildern hat sie Überliefertes aus den Zeiten der Entwicklung zu berichten. Lassen Sie sich an diesem Abend mit auf diese Zeitreise nehmen.

Montag, 23. August, 20 Uhr, Kulturkaten Kiek In, Prerow, Eintritt: 8 Euro (+ ggfs. Tageskurabgabe lt. Satzung)

Kindersommer im Ostseebad Prerow

Freilichtbühne Prerow, Eintritt: 2 Euro (+ ggffs. Tageskurabgabe lt. Satzung)

Dienstag/Mittwoch, 24./25. August, 10 Uhr, Freilichtbühne: Die kleine Meerjungfrau (Theatermanufaktur, ab 3 Jahren)

Dienstag, 24. August, 16.30 Uhr, Freilichtbühne: Der goldene Taler (Theatermanufaktur, ab 4 Jahren)

Donnerstag, 26. August, 16.30 Uhr, Freilichtbühne: Rumpelstilzchen (Figurentheater Ernst Heiter, ab 4 Jahren)

