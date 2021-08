Prerow

Vom 6. bis 8. August wird in Prerow das 20. Seemannskirchenfest gefeiert. Geöffnet ist täglich ab 11 Uhr, abends gibt es Konzerte. So ist am Freitag (6.8.), 20 Uhr, in der Kirche das Männerensemble „echo-))“ zu erleben („Mein kleiner grüner Kaktus“, Eintritt: 18 Euro), während am Samstagabend (7.8.) ab 19 Uhr ein Blues- und Rockkonzert der Band Pass over Blues stattfindet. Um 22 Uhr schließt sich eine große Lightshow auf dem Parkplatz vor der Kirche an (Eintritt frei).

Am Sonntag (8.8.) wird um 10.30 Uhr zum Festgottesdienst geladen, anschließend stehen im Pfarrgarten bis 18 Uhr Kinderprogramm, Kuchenzelt, viele Überraschungen sowie eine Turmlotterie auf dem Plan. Um 12 Uhr geben De Prerow Stromer ein Konzert, um 15 Uhr ist die Saxophonband Saxlust zu erleben und um 20 Uhr gibt es ein Lagerfeuer mit Live-Pianomusik, Wein und Würstchen.

Feiern Sie mit beim 20. Prerower Seemannskirchenfest! Quelle: Kur- und Tourismusbetrieb Prerow

Prerower Fackellauf

Für eine Sommernacht erhellen am Sonnabend, 7. August, Hunderte von Fackeln die Prerower Bucht. Es ist die Nacht des Fackellaufs, ein Zauber liegt über der Bucht. Die Läufer entscheiden sich zwischen zwei Distanzen, 5 oder 10 km. Zahlreiche Fackeln weisen ihnen ein langes Stück ihres Weges. Nachmeldungen sind vor Ort möglich. Los geht es um 22 Uhr, der Kinderlauf beginnt um 20 Uhr. Start- und Zielpunkt ist die Seebrücke.

Cartoonair-Workshop mit Mario Lars

In seinem Workshop will Mario Lars vermitteln, wie ein Cartoon entsteht. Von der Suche nach der Idee zu einem Thema bis zur Umsetzung auf Papier. Teilnehmen können alle, die lesen und schreiben können. Zeichenmaterial wird gestellt.

Mario Lars, bürgerlich Roland Regge-Schulz, ist Cartoonist, Graphiker, Autor und Journalist. 1964 in Mecklenburg geboren, lebt er auf dem Schulzenhof in der Nähe von Schwerin. Er veröffentlicht u.a. im Weser Kurier, in der Schweriner Volkszeitung, Sächsischer Zeitung und taz. Er gewann mehrere Preise bei verschiedenen Cartoonwettbewerben.

Mittwoch, 11. August, 10.30 Uhr, Kulturkaten Kiek In Prerow. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro.

Cartoonair-Abendshow mit Horst Evers

Wie immer, wenn Horst Evers in Prerow zu Gast ist, geht es auch bei seinem 12. Auftritt beim Cartoonair am Meer wieder ums Ganze. Es ist ein Rückblick auf die Zukunft. Also die, mit der man vielleicht mal gerechnet hätte. Zum Beispiel nach Corona. Denn schließlich wissen wir alle nicht, welche Vergangenheit uns erwartet, wenn wir schon bald auf das Demnächst zurückschauen. Es wird Antworten auf die ewigen Fragen der Menschheit geben: Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Ist das weit? Muss ich mit?

Horst Evers Quelle: ag

Autor, Kabarettist und Geschichtenerzähler Horst Evers stammt ursprünglich aus einem Dorf in Niedersachsen, lebt seit Ende der 1980er Jahre aber in Berlin. Seine Berufung zum lustigen Geschichtenerzähler entdeckte er schon Mitte der 80er während des Studiums. Der große Durchbruch jedoch gelang ihm mit seinen Soloshows seit Beginn der 2000er Jahre.

Mittwoch, 11. August, 20 Uhr, Freilichtbühne Prerow. Eintritt: 20 Euro, mit Kurkarte und für Prerower 17 Euro.

Sommer Swing Nacht

Da sind sie wieder, die 20er Jahre mit ihrer Sehnsucht nach Unbeschwertheit, dem unstillbaren Verlangen nach Freiheit und Lebenslust. Wünsche, die heute so groß sind wie vor 100 Jahren.

DJ Schellack ist an diesem Abend mit von der Partie. Quelle: Gustav Franz

Das 20-köpfige Pasternack Tanzorchester verführt mit musikalischem Spielwitz und Charme in die Zeit der Swing-Epoche. Die längst vergessenen Stars der 20er und 30er Jahre rauschen und knistern auf den alten Schellackplatten von DJ Schellack. Der Schallplattenunterhalter legt für das tanzwütige Publikum auf und tanzt, wenn es sein muss, auch mal einen Charleston vor seinem Grammophon…

Donnerstag, 12. August, 20 Uhr, Freilichtbühne Prerow. Eintritt: 17 Euro + ggfs. Tageskurabgabe lt. Satzung

Von UL