Prerow

Am Freitag, dem 2. Juli, finden die ersten Viertelfinalspiele der Fußball-Europameisterschaft statt. Die Fans in Prerow müssen da nicht lange überlegen, wo sie sich die Begegnungen anschauen können.

Herzlich willkommen zum Public Viewing: Schauen Sie mit uns die Spiele der Fußball-Europameisterschaft an der Freilichtbühne Prerow! Der Eintritt ist frei.

2. Juli, 18.00-24.00 – EM-Viertelfinale 1 und 2

3. Juli: 18.00-24.00 – EM-Viertelfinale 3 und 4

6. Juli: 21.00-24.00 – EM-Halbfinale 1

7. Juli: 21.00-24.00 – EM-Halbfinale 2

Surffilm-Nacht am Sportstrand

Am Montag, dem 5. Juli, steigt um 21.30 Uhr die Prerower Surffilm-Nacht am Sportstrand (Strandübergang 22). Der Filmtitel des Open-Air-Kinos wird auf der Website und der Facebookseite vom Sportstrand bekannt gegeben. Bitte Decke, Handtuch oder Klappstuhl mitbringen! Der Eintritt ist frei.

Sonntagskonzert mit dem Duo Sterni.Fritz

Das Duo Sterni.Fritz gibt am Sonntag, dem 4. Juli, um 15 Uhr ein Konzert auf der Freilichtbühne Prerow. Pia und Joëlle trafen sich an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock und gründeten das Duo Sterni.Fritz. Sie singen, spielen Bass, Orgel, Drumpad und vieles mehr. Mit ihren Songs bewegen sie sich zwischen den Sphären der Popmusik, mit Einflüssen aus Soul, Blues und Jazz. Von sich selber sagen sie: „Wir machen Pop, aber irgendwie anders.“ Gerade tüfteln sie an ihrer ersten EP, die in diesem Jahr erscheinen wird. Der Eintritt ist frei.

Das Duo Sterni.Fritz. Quelle: Agentur

„200 Jahre Kneipp: Heilpflanzen“

Am Montag, dem 5. Juli, findet um 19 Uhr im Prerower Kulturkaten Kiek In ein Lichtbildervortrag zum Thema „200 Jahre Kneipp: Heilpflanzen“ statt.

Gebrauchen wir ganz im Sinne Kneipps unseren Geist, um die Schätze zu finden und zu heben, die in die Natur hineingelegt sind, als Heilmittel für die vielfachen Übel des Lebens. Zaubern wir uns, wie einst die Alten, mit Tinkturen, Pulvern, Tees, ätherischen und fetten Ölen aus der Natur durch unseren Körper. Das Leben ist zum Staunen da!

Referentin ist Jana Plewa, Wildkräuterexpertin, Mitglied des Kneipp-Vereins Prerow e.V. und Fachfrau für Ernährung und Gesundheitsvorsorge.

Der Eintritt kostet 8 Euro (+ ggffs. Tageskurabgabe laut Satzung).

Kindersommer auf der Freilichtbühne

Im Rahmen des Kindersommers im Ostseebad Prerow finden auf der Freilichtbühne diverse Aufführungen statt. Der Eintritt kostet jeweils 2 Euro (+ ggffs. Tageskurabgabe lt. Satzung).

Dienstag, 6. Juli: 10 Uhr – Vom Fischer und seiner Frau; ab 4 Jahren

Dienstag, 6. Juli: 16.30 Uhr – Der Froschkönig; ab 4 Jahren

Mittwoch, 7. Juli: 10 Uhr – Der Froschkönig; ab 4 Jahren

Donnerstag, 8. Juli: 10 Uhr – Der Maulwurf und seine Freunde; ab 3 Jahren

Donnerstag, 8. Juli: 16.30 Uhr – Max und Moritz; ab 3 Jahren

Kreativ-Workshop im Acrylmalen

Am Freitag, dem 9. Juli, wird um 14 Uhr im Kulturkaten Kiek In ein Kreativ-Workshop im Acrylmalen angeboten.

Wenn Sie Freude am Gestalten haben, kreative Ideen mit Farbe umsetzen möchten und neugierig auf Acryl-Struktur-Bilder sind, sind Sie herzlich eingeladen. Unter Anleitung und mit verschiedenen Techniken entstehen Acrylbilder zu den Themen Landschaft und Meer sowie freies Gestalten mit Farben und Naturmaterialien. Es können auch eigene Fundstücke vom Strand verarbeitet werden. Gemeinsam entstehen schöne Urlaubserinnerungen, kleine Geschenke oder ein dekoratives Bild für zu Hause.

Im Kreativ-Workshop entstehen schöne Acrylbilder. Quelle: Kerstin Krüger

Für Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet (8-88 Jahre). Preis: 35 Euro pro Person je Kurs inkl. Material. Nur mit Voranmeldung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist: Kreativ-Studio-K, Kerstin Krüger, Tel. 01578 / 77 99 357, mail@kreativ-studio-k.de.

Strandkorblesung am 9. Juli

Am Freitag, dem 9. Juli, findet um 20.30 Uhr an der Seebrücke Prerow eine Strandkorblesung zum Thema „Tierisch was los“ statt.

Es gibt erstaunliche Tiere im Märchen: vierbeinige Freunde, gefiederte Feinde und vieles mehr. Nicht nur, dass sie sprechen können, sie können auch denken und fühlen wie wir, und sind uns überhaupt sehr ähnlich.... Und so wird sich an diesem Abend für den Artenschutz der Tiermärchen eingesetzt.

Ob Spannung, Romantik, Witz oder Weisheit – an diesem Abend wird es eine bunte Mischung daraus geben. Freuen Sie sich auf ein tierisches Märchenvergnügen und das freie Erzählen der Geschichten.

Sie können es sich am Feuer oder in einem Strandkorb gemütlich machen. Bitte eine Decke und Getränke mitbringen. Der Eintritt ist frei.

Von UL