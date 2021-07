Prerow

Am Freitag, 16. Juli, und am Sonnabend, 17. Juli, können Sie von 10 bis 18 Uhr im Hafen Prerow Kunst und Meer erleben. Handwerker präsentieren mit ihren Arbeiten handwerkliches Können und künstlerische Eigenständigkeit. Die über 20 Anbieter vermitteln Einblicke in ihre Arbeitsweise, laden auch zum persönlichen Gespräch, verkaufen ihre Produkte und führen ihr Handwerk vor.

Sie entdecken hier unter anderem Schmuck-, Keramik-, Floristik-, Holz- sowie Stoffarbeiten und vieles mehr. Lassen Sie sich überraschen. Der Eintritt ist frei.

Handwerkermarkt im Hafen Prerow. Quelle: Kur- und Tourismusbetrieb Prerow

Krimizeitreise im Kulturkaten

Auf einen Lichterbildervortrag dürfen sich Besucher am Montag, 19. Juli, um 20 Uhr im Kulturkaten Kiek In in Prerow freuen. Dann erwartet Sie Geschichte in Geschichten: „Es war einmal…. Eine Krimizeitreise, über Fälle und Orte unserer Halbinsel“ mit Autor Uwe Rieger.

Mögen Sie spannende Geschichten von früher? Wenn ja, dann lassen Sie sich von Krimiautor Uwe Rieger auf eine Zeitreise zurück in die 70er-Jahre auf Fischland/Darß/Zingst mitnehmen. Uwe Rieger liest aus seinem Buch „Schwarze Windflüchter“, kramt in alten Bildern und Erinnerungen und plaudert über Land und Leute. Erfahren Sie Interessantes, Neues und Geheimnisvolles über die Region, in der Sie gerade Urlaub machen, und lernen Sie diesen Landstrich von einer anderen Seite kennen. Der Eintritt kostet 8 Euro (+ ggfs. Tageskurabgabe lt. Satzung).

Kubas Sonne geht über Prerow auf

„Vocal Sampling“ mit ihrer „30 Jahre Jubiläumstour“ können Sie am Mittwoch, dem 21. Juli, um 20 Uhr auf der Freilichtbühne Prerow erleben. Sechs Kubaner, die dafür berühmt sind, den Sound einer Salsa-Band nur mit Mund und Händen magisch nachzuahmen. Sie imitieren den Klang von Blasinstrumenten, Perkussion und Streichern und wurden dafür schon mit dem Latin Grammy Award prämiert. Ihr Können führte die A-cappella-Gruppe an die renommierten Konzertorte dieser Welt, vom Montreux Jazzfestival in die Royal Albert Hall nach London und jetzt geht die kubanische Sonne auch über Prerow auf.

„Vocal Sampling“ ist am 21. Juli auf der Freilichtbühne Prerow zu erleben. Quelle: Yamil Lage

Kreativ-Workshop Acrylmalerei

Wenn Sie Freude am Gestalten haben, kreative Ideen mit Farbe umsetzen möchten und neugierig auf Acryl-Struktur-Bilder sind, sind Sie herzlich zu einem Kreativ-Workshop Acrylmalen mit Kerstin Krüger eingeladen. Dieser findet am Freitag, dem 23. Juli, um 14 Uhr im Kulturkaten Kiek In statt.

Unter Anleitung und mit verschiedenen Techniken entstehen in diesem Workshop Acrylbilder zu den Themen Landschaft und Meer sowie freies Gestalten mit Farben und Naturmaterialien.

Es können zum Beispiel auch eigene Fundstücke vom Strand verarbeitet werden. Gemeinsam wird eine schöne Urlaubserinnerung, ein kleines Geschenk oder ein dekoratives Bild für zu Hause gestaltet.

Für Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet (8-88 Jahre). Preis: 35 Euro pro Person je Kurs inkl. Material. Nur mit Voranmeldung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist: Kreativ-Studio-K, Kerstin Krüger, Telefon 01578 / 77 99 357, mail@kreativ-studio-k.de.

Eine Lesung im Strandkorb

Eine Strandkorblesung gibt’s wieder am Freitag, dem 23. Juli, um 20.30 Uhr an der Seebrücke Prerow. Diesmal geht es um kluge Frauen. Vergessen Sie die brave Prinzessin, die vom tapferen Prinzen vor’m Drachen gerettet werden muss! Erfahren Sie an diesem Abend von Frauen, die klug sind und gewitzt, die mit List und Lust ihr Leben meistern und die selbst Könige und deren Untertanen retten. Die Erzählkünstlerin Renate Michael wird an diesem Abend in Märchen und Geschichten für Erwachsene von diesen besonderen Frauen berichten; in der alten Tradition des freien Erzählers. Sie können es sich am Feuer oder in einem Strandkorb gemütlich machen. Bitte an eine Decke und Getränke Ihrer Wahl denken. Der Eintritt ist frei.

Romantische Strandkorblesung in Prerow. Quelle: Kur- und Tourismusbetrieb Prerow

Kindersommer in Prerow

Auf der Freilichtbühne Prerow gibt’s im Rahmen des Kindersommers bei einem Eintritt von zwei Euro (+ ggfs. Tageskurabgabe lt. Satzung) nachfolgende Angebote. Es spielt jeweils das Dresdner Figurentheater Stücke für Kinder ab 4 Jahren.

Dienstag, 20. Juli: 10 & 16.30 Uhr, Dornröschen und die Monsterbande

Mittwoch, 21. Juli: 10 Uhr, Der wackere Ritter von Hasenburg

Donnerstag, 22. Juli: 10 Uhr, Der Froschkönig

Donnerstag, 22. Juli: 16.30 Uhr, Rumpelstilzchen

Fitness mit den smovey-Ringen

Dienstags um 9 und um 18 Uhr steht am Sportstrand, Strandübergang 22, smovey-Fitness auf dem Programm. Bringen Sie Schwung, Vitalität und Balance in Ihren Körper und lockern Sie Verspannungen mit smovey swing & smile. Die Übungen mit den smovey-Ringen kräftigen, mobilisieren und entspannen. Wollen Sie mit wenig Aufwand viel bewirken? Dann sind Sie in diesem Kurs richtig!

Dienstags um 9 und um 18 Uhr steht am Sportstrand Prerow, Strandübergang 22, smovey-Fitness auf dem Programm Quelle: Sylvia Anders

Kursleiterin: Sylvia Anders, Gesundheitspraktikerin, Achtsamkeitscoach. Bei allen Kursen bitte anmelden unter Telefon: 038231/663161 oder 0176/73549424, Tickets ab:15 Euro.

Von TCC