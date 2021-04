Rügen

Mit dem dreistufigen, kostenlosen und auf Freiwilligkeit basierenden Siegel „Mehr Sicherheit im Urlaubsland MV“ bereitet sich die Tourismusbranche im Nordosten auf die Wiedereröffnung nach dem Lockdown vor. Ziel ist es zum einen, die Akzeptanz und den verantwortungsbewussten Umgang mit den geltenden Schutzstandards für die Tourismusbranche MV weiter zu erhöhen. Zum anderen soll Gastgebern ein möglicher Weg für den Umgang mit Reisenden aus Risikogebieten aufgezeigt werden.

Teilnehmende Unternehmen übernehmen mit der Selbstverpflichtung noch mehr Verantwortung für die Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern gleichermaßen. Drei Varianten des Siegels stehen Anbietern zur Wahl: das so genannte „Basissiegel“, das „Siegel+“ sowie das „Siegel++“.

Gemeinsam erarbeitetes Siegel

Dazu Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern: „Der innerdeutsche Reiseverkehr braucht umgehend Perspektiven. Die Tourismusbranche tut dafür das ihr Mögliche. Das gemeinsam erarbeitete Siegel unterstreicht die Einhaltung der noch einmal nachgeschärften Schutzstandards. Es hilft dabei, Mitarbeiter und Gäste zu sensibilisieren und sorgt damit für die größtmögliche Sicherheit beim Reisen. Wir hoffen, dass das Siegel bald in möglichst vielen Häusern und Einrichtungen zur Anwendung kommt.“

Siegel in drei Stufen

Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes MV fügt hinzu: „Gerade die aktuelle Situation rund um den Lockdown verdeutlicht, dass ein solches freiwilliges Siegel für den Tourismus in Corona-Zeiten dringend erforderlich ist. Einerseits schafft das Siegel Vertrauen bei politischen Entscheidungsträgern, bekennen sich doch die teilnehmenden Unternehmen ganz klar zu den abgestimmten Schutzstandards für Hotellerie und Gastronomie und satteln in den Stufen + und ++ sogar deutlich darauf auf.

Das Siegel bietet zudem eine zusätzliche Orientierung für unsere Gäste. Klar und transparent kommunizierte Kriterien im Zuge des Siegels schaffen Vertrauen und geben in diesen schwierigen Zeiten einen Haltepunkt. Das Siegel stärkt damit den Auftritt des Tourismuslandes Nr. 1 und wirbt für sicheren Urlaub unter Corona-Bedingungen in Mecklenburg-Vorpommern.“

Drei Mal mehr Sicherheit beim Reisen

Um das Basissiegel „Mehr Sicherheit im Urlaubsland MV“ zu erhalten, verpflichten sich Anbieter unter anderem, die geltenden Schutzstandards in ihrem Unternehmen umzusetzen, die aktuellen gesetzlichen Regelungen der Bundes- und der Landesregierung etwa zu Quarantänemaßnahmen zu kennen und einzuhalten und über einen Pandemie- und Infektionsnotfallplan zu verfügen. Des Weiteren sollten Bewerber in ihren Einrichtungen in öffentlichen Bereichen einen Mund-Nasen-Schutz für Mitarbeiter und Gäste vorschreiben, ein einrichtungsbezogenes Hygiene- und Sicherheitskonzept umsetzen und kritische Kontaktpunkte besonders häufig reinigen.

Vielzahl an Maßnahmen für Sicherheit

Das „Siegel+“ erweitert die Voraussetzungen, die für das Basissiegel gelten, um zusätzliche Bedingungen. So verpflichten Anbieter ihr Personal zum täglichen Fiebermessen bei Dienstbeginn, ihre Gäste zum Fiebermessen bei Anreise, stellen alle wesentlichen Gästeinformationen digital zur Verfügung, bieten bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten sowie einen kontaktlosen oder kontaktarmen Check-in an. Darüber hinaus lassen sie Gäste einen Fragebogen bei Anreise ausfüllen, der auf einen Blick zeigt, ob Gäste unter Symptomen leiden, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen.

Das „Siegel++“ können nur Beherberger erwerben. Es baut auf dem „Siegel+“ auf und beinhaltet einen zwingenden Negativtest für Gäste aus Risikogebieten ab einem Inzidenzwert von 150 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen sowie das bedarfsweise Vorhalten von Corona-Test-Kits für Gäste.

Für einen gesunden Urlaub

Zur einfachen und schnellen Überprüfung der bundesweiten Inzidenzwerte für Gast und Gastgeber arbeiten Tourismusverband und DeHoGa MV an einer digitalen und datenschutzkonformen Lösung, die sowohl einen Anreise-Check auf Basis der veröffentlichten Werte des Robert Koch-Instituts als auch Lösungen für die digitale Kontaktnachverfolgung beinhaltet.

Von TMV