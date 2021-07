Greifswald

Es zieht wieder Leben ein in die Greifswalder Innenstadt. Seit einigen Wochen haben Einzelhändler und Gastronomen wieder geöffnet. Lassen Sie sich vom Flair der Einkaufsstraße begeistern; die Geschäfte und Restaurants freuen sich auf Ihren Besuch!

Die Greifswalder Innenstadt ist nicht nur das Herz der Stadt, sondern auch Zentrum für Shopping, Kultur und Erlebnis. Das Bild der historischen Altstadt von Greifswald ist durch die mittelalterliche Backsteingotik mit ihren drei Kirchen geprägt. In den 90er Jahren liebevoll saniert, ist die Innenstadt mittlerweile das „Wohnzimmer“ von Greifswald. Vom Mühlentor bis hin zum Westend erstrecken sich 300 Geschäfte, Cafés und Kultureinrichtungen, die sich über einen Besuch freuen.

Von Mode über Bücher bis Dekoartikel

Das Besondere der Innenstadt ist die hohe Dichte an vielen kleinen, noch inhabergeführten Läden in allen Bereichen. Ob sportlich für Klein und Groß, elegant für Sie und Ihn oder für den nächsten geplanten Familien-Urlaub im Freien – Greifswalds Innenstadt bietet Modeliebhabern eine Vielzahl an Möglichkeiten. Des Weiteren findet man Bücher und Zeitschriften, Schmuck und selbstgefertigte Accessoires sowie Dekorationen für den Innen- und Außenbereich in kleinen gemütlichen Geschäften.

Gastronomie erwartet Gäste

Entlang der Greifswalder Einkaufsmeile findet man zudem in zahlreichen Cafés, Restaurants und Bistros einen Platz zum Verschnaufen und Verweilen. Auch hier sind die Wahlmöglichkeiten vielfältig: Eine gehobene regionale Küche ist ebenso zu finden wie internationale Gerichte, aber auch deutsche Hausmannskost oder Snacks und Fingerfood zum Mitnehmen.

Fisch in allen Variationen

Eins darf hier natürlich nicht fehlen: Fisch. Die Fischläden in der Innenstadt bieten ihn in allen denkbaren Variationen an. Ob als Filet, im Burger, im Wrap oder ganz klassisch als Fischbrötchen – es lohnt sich in jedem Fall, sich durch die verschiedenen Fischgerichte durchzuprobieren. Und wer auf der Suche nach neuen Rezept-Ideen für Zuhause ist, wird auf dem Wochenmarkt (Di, Do, Fr, Sa) sicher fündig werden.

Auf den Spuren Caspar David Friedrichs

Auch die Kultur kommt in der Greifswalder Innenstadt nicht zu kurz. So lädt das Geburtshaus des bekanntesten Sohnes der Stadt zum Entdecke ein. Im Caspar-David-Friedrich-Zentrum lässt sich ein Stück Leben des romantischen Malers nachvollziehen und erleben. Nicht weit entfernt lassen sich im Pommerschen Landesmuseum seine Werke in voller Pracht betrachten.

2000 Parkmöglichkeiten in der Innenstadt

Und auch Autofahrer müssen in Greifswald nicht verzweifeln, denn die Innenstadt bietet mit ihren Parkplätzen und Parkhäusern fast 2000 Parkmöglichkeiten. Die Innenstadt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist nicht nur das Herzstück der Stadt, sondern gleichzeitig eines der ältesten und auch eines der kleinsten Stadtteile. Jedes Jahr lockt die Innenstadt über 100.000 Besucher an, Touristen als auch Einheimische.

Von OZ