Insel Usedom

Die Lockdown-Phasen haben die Urlaubsregion Usedom schwer getroffen. Entsprechend groß ist die Hoffnung auf einen erfolgreichen Saisonstart. UTG-Chef Michael Steuer ist sich sicher, dass sich die Branche auf der Insel gut darauf vorbereitet hat.

Wie gelingt es Ihnen in der derzeitigen Situation, mit den touristischen Anbietern auf der Insel in Kontakt zu bleiben?

Michael Steuer: Im Januar haben wir mit einem digitalen Partnertag unser 20-jähriges Firmenjubiläum begangen und rund 100 Partnern unsere Projekte mit entsprechenden Beteiligungsmöglichkeiten vorgestellt. In regelmäßigen Newslettern halten wir sie über die UTG-Aktivitäten informiert. Darüber hinaus tauschen wir uns regelmäßig in Telefon- und Videokonferenzen aus. Den touristischen Vereinen und Verbänden im Land und auf der Insel kommt während der Corona-Pandemie eine Schlüsselrolle in der Informationssammlung, -aufbereitung und -weitergabe zu. Und dies in beide Richtungen. Nicht zuletzt im Sinne einer Interessenvertretung ihrer Mitglieder.

Haben Sie Tipps für die Usedomer Tourismusanbieter, sich bei potenziellen UrlauberInnen in verschiedenen Regionen immer wieder in Erinnerung zu bringen?

Michael Steuer: Online- und Social-Media-Marketing gewinnt dramatisch an Bedeutung. Die Corona-Pandemie wirkt dafür als Katalysator. Viele Face-to-Face-Werbemaßnahmen wie Tourismusmessen oder Promotion-Aktionen sind derzeit nicht gestattet. Umso wichtiger ist es, über Online-Medien und die Sozialen Netzwerke mit seinen Fans Kontakt zu halten. Eine Woche nach dem verkündeten Lockdown im März 2020 ist die UTG mit ihrer „Sehnsuchtskampagne“ in die Kommunikation gegangen. Unter dem Hashtag #usedomwartetaufeuch haben wir kontinuierlich zahlreiche Fotos, Video-Clips und Inselgeschichten auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen ausgespielt und damit bei den Gästen die Vorfreude auf ein Wiedersehen gesteigert. Aktuell läuft die crossmediale Kampagne #MitSicherheitUsedom, die noch die unentschlossenen Reisewilligen ansprechen und für Vertrauen in die vorbildlichen Sicherheits- und Hygienekonzepte auf der Insel werben soll. Durch den crossmedialen Ansatz binden wir viele touristische Akteure der Insel in die Kampagne ein.

Was ist Ihre persönliche Hoffnung für den weiteren Saisonverlauf?

Michael Steuer: Wir sind erleichtert, dass es nun endlich eine konkrete Öffnungsperspektive für den Tourismus gibt. Durch die vergleichsweise späte Öffnung müssen wir gegenüber dem Wettbewerb im In- und Ausland aufholen. Das wird nicht einfach! Es existiert ein großer Konkurrenzkampf um die Gunst der deutschen Urlauber. Auch wenn wir mit der Ostsee und 42 Kilometer Sandstrand auf Usedom gute Voraussetzungen haben, wird die Saison kein Selbstläufer. Wir müssen intensiv werben, um einen guten Sommer und eine gute Nachsaison zu erleben. Die Touristiker auf der Insel haben sich mit vorbildlichen Sicherheits- und Hygiene-Konzepten auf den Tourismus unter Corona-Bedingungen vorbereitet.

Von Antje Brecht