Als Inspiration für die Urlaubsplanung hat der Tourismusverband Vorpommern e.V. (TVV) das neue Urlaubsmagazin „Meine Zeit in Vorpommern“ und das Gastgeberverzeichnis 2021/2022 „Meine Gastgeber und Erlebnisorte in Vorpommern“ veröffentlicht.

Das Urlaubsmagazin informiert über Aktivtouren, kulturelle Highlights, besondere Unterkünfte und regionale Anbieter auf dem Vorpommerschen Festland und stellt die Teilregionen Strelasund, Recknitztal & Trebeltal; Greifswald & Umgebung; Greifswalder Bodden & Seebad Lubmin; Peenetal & Peenestrom; Stettiner Haff und Brohmer & Helpter Berge mit ihren Besonderheiten vor. Im Gastgeberverzeichnis präsentieren sich Ausflugsziele, Erlebnis- und Unterkunftsanbieter.

Die Kataloge stehen als Blättermagazine zur Verfügung, sind in allen Tourist-Informationen in Vorpommern erhältlich und werden an interessierte Gäste per Post verschickt.

Informationen über die aktuelle Lage

Trotz der derzeit noch ungewissen Situation können Gäste sich mit den Broschüren bei ihrer Urlaubsplanung inspirieren lassen. Im Falle eines Einreise- oder Beherbergungsverbotes dürfen Gäste ihre Buchung kostenfrei stornieren.

Tool zur besseren Urlaubsplanung

Ein Tool zur besseren Urlaubsplanung ist der Anreise-Check der Haffhus GmbH. Gäste können ihn unter anderem unter www.vorpommern.de/urlaub-buchen nutzen. Nach Eingabe von Wohn- und Zielort und der Reisedaten erhält der Nutzer Informationen zum aktuellen Infektionsgeschehen sowie Einschränkungen und Lockerungen des jeweiligen Bundeslandes und kann seine Mailadresse für Informationen über etwaige Änderungen der Situationen hinterlegen.

