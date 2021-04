Wismar

Überdurchschnittlich! Die Tourist-Information Wismar ist vom Deutschen Tourismusverband (DTV) unter die Lupe genommen worden. Inkognito und mit allerbestem Ergebnis.

Ein unabhängiger Prüfer hatte die Räumlichkeiten, den Service und die Beratung ganz genau begutachtet: 14 Mindestkriterien und weitere 40 i-Marke-Merkmale wurden bewertet.

Bestnote für Qualitätsbewusstsein

Mit 84 Prozent der Maximal-Punktzahl erreichte die Tourist-Information ein Ergebnis, das besser ist als der Landes- und Bundesdurchschnitt. Die Beratung am Counter und der Service in der Tourist-Information erhielten vom Deutschen Tourismusverband eine überdurchschnittlich gute Bewertung. Beim Qualitätsbewusstsein innerhalb der Tourist-Information wurden souveräne 100 Prozent erreicht. Auch das Erscheinungsbild, zu dem unter anderem der Tresen und die maritimen Dekoelemente gehören, sind in die Bewertung eingeflossen und wurden lobend hervorgehoben.

Zeit für Verbesserungen genutzt

„Wir haben die vergangene Zeit gut genutzt, um unsere Abläufe intensiv durchzuprüfen und siehe da, der Fleiß hat sich gelohnt“, freut sich Sibylle Donath, Amtsleiterin Tourismus und Kultur der Hansestadt Wismar.

Monatelang bereitete sich die Tourist-Information auf die Zertifizierung vor, überarbeitete Arbeitsabläufe und stellte die Qualität der Beratung und der verfügbaren Artikel sicher, um sich dann einem Qualitätscheck zu stellen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tourist-Information ist die Auszeichnung eine Bestätigung für die tägliche Arbeit mit den Gästen und Einheimischen.

Erste Anlaufstelle für Touristen

Die Tourist-Information Wismar ist die erste Anlaufstelle für Touristen und Einwohner der Stadt. Das beweisen auch die Besucherzahlen. Jährlich kommen bis zu 120 000 Besucherinnen und Besucher in die Räumlichkeiten in der Lübschen Straße 23a. Dort erhalten die Gäste eine umfangreiche Beratung, Tickets für Veranstaltungen, Zimmervermittlung und Souvenirartikel.

Deutschlandweit tragen derzeit etwa 730 anerkannte Informationsstellen die „i-Marke“.

Von UL