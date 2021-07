Prerow

Am Freitag, dem 9. Juli, um 20.30 Uhr gibt’s an der Seebrücke Prerow eine Strandkorblesung zum Thema „Tierisch was los“. Es gibt erstaunliche Tiere im Märchen: vierbeinige Freunde, gefiederte Feinde und vieles mehr. Nicht nur, dass sie sprechen können, sie können auch denken und fühlen wie wir, und sind uns überhaupt sehr ähnlich.... Und so setzt man sich an diesem Abend für den Artenschutz der Tiermärchen ein.

Ob Spannung, Romantik, Witz oder Weisheit – an diesem Abend wird es eine bunte Mischung davon geben. Freuen Sie sich auf ein tierisches Märchenvergnügen und das freie Erzählen der Geschichten. Sie können es sich am Feuer oder in einem Strandkorb gemütlich machen. Bitte an eine Decke und Getränke Ihrer Wahl denken. Der Eintritt ist frei.

Teqball am Sportstrand Prerow

Am Sonnabend und Sonntag, 10./11. Juli, geht es ab 10 Uhr am Sportstrand Prerow, Strandübergang 22, um Teqball. Schon mal von Teqball gehört? Wenn nicht, nicht schlimm. Dafür werden zwei Experten vor Ort sein, um mit Tipps und Tricks zu unterstützen. Mit einem normalen Fußball wird auf einer gekrümmten Teqball-Platte gespielt, an der die Spieler jeweils zu zweit auf einer Seite gegeneinander antreten. Im Spiel oder Training können also Verletzungen auf Grund von Zusammenstößen oder Fouls vollkommen vermieden werden.

Teqball gefällig? Am Sportstrand Prerow findet am 11. Juli ab 10 Uhr ein Turnier statt. Quelle: Sportstrand Prerow

Wie sieht die Sommer-Teqball-Challenge an der Ostsee aus? Ihr könnt in Zweier-Teams am Sportstrand trainieren und euch Tipps von den Experten vor Ort holen. Am Sonntag, 11. Juli, um 10 Uhr findet am Sportstrand Prerow ein großes Turnier statt, bei dem ihr eure neu erworbenen Skills ausprobieren könnt und um den großen Sieg spielt. Also, auf geht‘s: Fußball kennt jeder, jetzt ist Teqball angesagt.

Tourist-Info feiert Eröffnung

Am Sonnabend, dem 10. Juli, wird von 10 bis 15 Uhr die Tourist-Information des Ostseebades Prerow, Gemeindeplatz 1, eröffnet. Schauen Sie sich die neu gestaltete Tourist-Information an und lassen Sie sich in den neuen Räumen für Ihren Urlaub inspirieren. Es erwarten Sie eine Tombola und Kinderschminken. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Töpfermarkt am Darß-Museum

In diesem Jahr feiert der beliebte Prerower Töpfermarkt am Darß-Museum in Prerow sein 30-jähriges Jubiläum. Am Sonnabend und Sonntag, 10./11. Juli, von 10 und 18 Uhr laden wir Sie ein, in der wunderschönen Atmosphäre im Museumsgarten zu wandeln. Die vielfältige Angebotspalette reicht von hauchzartem Porzellan über phantasievolle Fayence-Figuren, Porzellan-Schmuck, Rakubrand-Gefäße bis zu salzglasierter Gebrauchsware.

Töpfermarkt Quelle: Kur- und Tourismusbetrieb Prerow

Musikalisch verzaubert das Duo Malou mit der Sängerin Andrea Zöllner aus Weimar und dem Hallenser Gitarristen Scotti alias Holger Gottwald aus Halle die Garten-Atmosphäre.

Public Viewing am 11. Juli

Auf der Freilichtbühne Prerow gibt es am Sonntag, dem 11. Juli, ab 21 Uhr zum Finalspiel der Fußball-Europameisterschaft ein Public Viewing. Der Eintritt ist frei.

„Zelten in den Prerower Dünen“

Zu einem Lichtbildervortrag „Zelten in den Prerower Dünen“ sind Sie am Montag, 12. Juli, um 20 Uhr in den Kulturkaten Kiek In Prerow eingeladen.

Tausende Fotos von Urlaubern auf dem Zeltplatz bei Prerow sammelte und reproduzierte der Fotograf Hans Parczyk. Vor 15 Jahren übernahm das Darß-Museum einen Teil der Fotodokumente. Von den ersten abenteuerlichen Naturfreunden mit einfachen Leinwandplanen, spektakulären Insulanerfesten und den Dixirennen am Strand in den 1960er-Jahren bis zur Brunnenbohrung für das Wasser aus der Pumpe sind Szenen auf Fotos gebannt. Ergänzt mit Zeitzeugen-Berichten und Ortskenntnis entstand eine einzigartige Bildgeschichte über den Zeltplatz in den Dünen bei Prerow in der DDR-Zeit.

Eintritt: 8 Euro (+ ggfs. Tageskurabgabe lt. Satzung)

Kindersommer auf der Freilichtbühne

Der Kindersommer im Ostseebad Prerow hält für die Lütten Unterhaltung auf der Freilichtbühne bereit. Der Eintritt kostet 2 Euro (+ ggfs. Tageskur­abgabe lt. Satzung).

Dienstag, 13. Juli: 10 und 16.30 Uhr, Lieschen Radieschen; ab 4 Jahren

Mittwoch, 14. Juli: 10 Uhr, Der kultivierte Wolf; ab 4 Jahren

Donnerstag, 15. Juli: 10 Uhr, Die kleine Meerjungfrau; ab 3 Jahren

Donnerstag, 15. Juli: 16.30 Uhr, Der goldene Taler; ab 4 Jahren

