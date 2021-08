Wustrow

Der abendliche Sonnenuntergang lockt im Ostseebad Wustrow regelmäßig viele Schaulustige an, die sich an der Seebrücke versammeln, fotografieren oder einfach genießend zurücklehnen. Noch bis Ende September haben Besucher hier außerdem die Möglichkeit, sich etwas weiter rechts, am Strandaufgang 3, zum gemeinsamen Beach-Chill-Out einzufinden.

Bei gutem Wetter öffnet hier allabendlich die Strandbar des Cafés Martha’s und lädt zu Cocktails, Bier und Grill ein. Liegestühle und Bänke bieten ausreichend Möglichkeiten, um den Abend entspannt ausklingen zu lassen.

Im Strandsand oder auf bequemen Liegen, auf jeden Fall mit einem Cocktail in der Hand, wird beim Beach-Chill-Out am Wustrower Strand der Sonnenuntergang zelebriert. Quelle: KVW Wustrow

Falls Unsicherheit bezüglich des Stattfindens am Abend herrscht, sind am besten die Aufsteller direkt an der Seebrücke und vor dem Café Martha’s zu beachten.

Alle Infos zum Urlaub im Ostseebad Wustrow gibt es hier.

Von UL