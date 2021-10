Zingst

Die Ausnahmekünstler Miss Ackie, Ernie Schmiedel und Tina Tandler präsentieren am Samstag, 23. Oktober, ab 20 Uhr im Kurhaus Zingst einen Mix aus Klassikern des Jazz, Soul und Blues.

Miss Ackie gehört zu den großen Soulstimmen der Hauptstadt Berlin. Ihr außergewöhnliches Timbre paart sich mit Charme und einem Talent zur Komik und lässt jeden Auftritt zu einem besonderen Erlebnis werden. Als Leadsängerin ist die Berliner Musikerin in zahlreichen Bands zu hören und als Synchronsängerin kennt man sie aus zahlreichen Film- und TV-Produktionen, wo sie für Stars wie David Hasselhoff und Jack White arbeitete.

Ernie Schmiedel ist auch in Zingst kein Unbekannter mehr. Tatsächlich hat der in Heidelberg geborene und in Berlin lebende Musiker mehr als 100 Solisten begleitet und in über 200 Bands auf der ganzen Welt gespielt.

Tina Tandler Club – Jazz, Blues, Soul: 23. Oktober 2021, 20 Uhr, Kurhaus Zingst, Eintritt: 17 Euro

Vortrag: Auf den Spuren des Kranichs

In seiner Bildershow taucht Karsten Peter in das Leben der Kraniche ein. Ergänzt werden die Erläuterungen durch Gedichte und Sagen, die in die Mythenwelt der grazilen Vögel entführen.

Immer wieder ziehen uns die großen, grauen Vögel in ihren Bann. Ihr kräftiges Rufen lässt uns verharren und unseren Blick in Richtung Himmel schweifen. Erleben Sie das Kranichjahr und werfen Sie einen Blick auf die großen Ansammlungen, das Gerangel und die Balztänze während der Rastzeiten.

26. Oktober 2021, 20 Uhr, Kurhaus Zingst, Eintritt: 8 Euro (Kinder bis 14 Jahre 4 Euro)

Museumsabend: Sturmfluten!

Orkane sind an der Ostsee keine Seltenheit. Ein besonders verheerender Sturm reißt die Zingster am 13. November 1872 aus dem Schlaf. Das Sturmhochwasser spült Häuser fort, begräbt Menschen und Tiere unter sich. Aber es gibt auch Rettungen, die an ein Wunder grenzen.

Raue See vor Zingst Quelle: Heimatverein Zingst

Ulrike Buchmann und Arne Nehls lesen aus atemberaubenden Augenzeugenberichten, illustriert von dramatischen Bildern.

27. Oktober 2021, 19 Uhr, Heimatmuseum Zingst, Eintritt: 10 Euro (Kinder von 7 bis 17 Jahren 5 Euro)

