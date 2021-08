Zingst lockt mit Live-Musik und Kunstmagistrale

Zingst

Am 9. August können Sie um 19.30 Uhr im Heimatmuseum mit Museumshof (Strandstraße 1-3) das Konzert mit The ABERLOUR’S „22 Years of Celtic Folk ’n ’Beat“ erleben.

The ABERLOUR‘S zählen zu den wenigen Celtic-Rock-Bands aus Deutschland, die ein internationales Niveau erreicht haben – und im Folkbereich genauso brillieren wie auf Metalfestivals wie Wacken und Klassik- oder Mittelalterevents. Seltene Akustik-Instrumente wie Cister und Mandocello treffen auf donnernde Grooves, melodiöse Vocallinien ergänzen sich mit furiosen Fiddle- und Akkordeonparts zu einem magischen Gesamtwerk.

Wildromantisch-skurrile Geschichten aus Old Ireland, Schottland, England und nun auch deutsche Verse; getragen von Speedfolk, Worldbeat, keltischer Mystik – Celtic Folk‘n‘Beat. Nun ist die Celtic-Folkrock-Combo in der Trio-Version unterwegs – mit brandneuem Songmaterial vom nunmehr sechsten Album und dem Extrakt aus über 20 Jahren Bandgeschichte.

Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Museumsscheune statt.

Tickets: 13 Euro Erwachsene, 5 Euro Kinder 7 bis 17 Jahre.

Kammerphilharmonie Köln

Im Rahmen einer Tournee gastiert die Kammerphilharmonie Köln am Montag, 9. August, um 20 Uhr in der Peter- und Pauls-Kirche Zingst. Das Ensemble freut sich, auch in schwierigen Zeiten ein virtuoses Programm anbieten zu können. Solisten des Abends sind Sergey Didorenko – Violine (München) und Dmitrij Gornowskij – Violoncello (Köln). Es gelangen Werke u.a. von Antonio Vivaldi, Camille Saint-Saens, W.A. Mozart und Niccolo Paganini zur Aufführung.

Karten für das Konzert sind im Vorverkauf erhältlich in der Buchhandlung Lesezeit, Strandstraße 43, Zingst, Tel. 038232/­16690 sowie an der Abendkasse 30 Minuten vor Konzertbeginn.

Picknick-Konzert mit Timo Pankau

Freuen Sie sich auf das Zingster Picknick-Konzert mit Timo Pankau am 12. August um 19 Uhr im Martha-Müller-Grählert Park, Seestraße 56.

Timo Pankau. Quelle: BIO Timo Pankau

Ein kleines, gemütliches Open-Air-Konzert im Grünen mit der besten Verpflegung aus dem eigenen Picknick-Korb. Das sind die regelmäßig stattfindenden Picknick-Konzerte in Zingst. Mitgebracht werden müssen eine Picknick-Decke und das eigene Picknick. Auf der Wiese, unter den Bäumen des Martha-Müller-Grählert-Parks, kann der Live-Musik von Timo Pankau gelauscht und nebenbei gemeinsam gepicknickt werden. Timos Musik erinnert an nicht enden wollende Sommernächte, Lagerfeuer und Surferromantik: akustische Musik von Gitarre, Mundharmonika und dazu Timos Stimme. Genau das Richtige für einen lauen Sommerabend.

Eintritt: kostenlos, Einlass ab 18 Uhr, bitte eigenen Picknick-Korb und Decke mitbringen! Toiletten sind vorhanden.

28. Zingster Kunstmagistrale

Vom 13. bis 15. August findet am Hafen Zingst die 28. Zingster Kunstmagistrale statt. Geöffnet hat sie Freitag von 12 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 19 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Über 40 Künstler und Kunsthandwerker aus dem ganzen Land sind zu Gast im Ostseeheilbad Zingst.

Kunsthandwerker und Künstler laden ein. Quelle: Maik Gärtner

Ob getöpfertes und geschmiedetes Design für Haus und Garten, Schmuckstücke und Edelsteine, wunderschöne Gefäße, Kugeln sowie andere Glasgegenstände, Bekleidung, Bildhauerei und Malerei – in außergewöhnlicher Vielfalt bieten die Handwerker am Hafen Zingst neben Künstlerischem und Kunsthandwerklichem auch Informationen über die Herstellungsweise und Vorführungen an. Der Eintritt ist frei.

Von UL