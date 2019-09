Der dienstälteste Bischof, der je in Vorpommern wirkte, geht in den Ruhestand: Das muss emotional werden. Im Greifswalder Dom kamen jetzt 500 Gäste zusammen, um Hans-Jürgen Abromeit zu verabschieden. Und richteten Worte des Danks an ihn – auch wenn nicht alle immer mit allem einverstanden waren.