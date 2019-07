Greifswald

Mit einem Trauergottesdienst nehmen Familie, Freunde, Bekannte, die Nordkirche und frühere Kollegen Abschied von Andreas Schorlemmer. Der leidenschaftliche Pfarrer und engagierte Polizei- und Notfallseelsorger war am 4. Juli im Alter von 70 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Der Trauergottesdienst am kommenden Samstag (20. Juli) im Dom St. Nikolai beginnt um 11 Uhr. Die Predigt wird der Propst des Kirchenkreises Demmin, Gerd Panknin, halten. Dompfarrer Tilman Beyrich verwies darauf, dass der Trauergottesdienst öffentlich ist und jeder, der Schorlemmer kannte und wertschätzte, Abschied nehmen könne. „ Andreas Schorlemmer hat viele Spuren in der Region hinterlassen“, sagte Beyrich. Somit werde die Anteilnahme sicher groß sein.

Die Beisetzung erfolgt im Anschluss in Groß Kiesow, wo Schorlemmer als Pfarrer wirkte und auch lebte. Zur Beisetzung seien alle willkommen, teilte die Familie in der Traueranzeige mit. Anschließend soll bei einer gemeinsamen Kaffeetafel im Pfarrgarten an Andreas Schorlemmer erinnert werden. Statt Blumengaben wünscht sich die Familie eine Spende für die „Mobile Altarwand“, ein letztes Herzensprojekt, das nun mit Hilfe der Spenden weitergetragen werden soll. Empfänger: Konrad Schorlemmer, Betreff: Mobile Altarwand, IBAN: DE55 1007 0024 0663 3911 61.

MR